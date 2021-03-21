Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, Nevruz Bayramı'nı kutladı
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Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, Nevruz Bayramı'nı kutladı

21.03.2021 16:23 | Son Güncelleme: 21.03.2021 16:27
Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, Nevruz Bayramı'nı kutladı

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Nevruz Bayramı'nı kutladı.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Nevruz Bayramı'nı kutladı.

Bakan Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Tomurcukların çiçeğe durduğu ilkbaharın gelişini bizlere haber veren Nevruz Bayramı, ülkemize ve tüm insanlığa kutlu olsun. 21 Mart toprağımıza bereket, suyumuza bolluk getirsin." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zehra Aydın Turapoğlu

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