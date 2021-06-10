Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, müsilajla ilgili Meclis Araştırma Komisyonu'nun hayırlı olmasını diledi
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Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, müsilajla ilgili Meclis Araştırma Komisyonu'nun hayırlı olmasını diledi

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, müsilajla ilgili Meclis Araştırma Komisyonu'nun hayırlı olmasını diledi
Anadolu Ajansı / Yasemin Kalyoncuoğlu - Haberler | Güncel

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Marmara Denizi'nde başlayan müsilajın nedenlerinin araştırılması ve alınacak tedbirlerin belirlenmesi için kurulan Meclis Araştırma Komisyonu'nun hayırlı olmasını temenni etti.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Marmara Denizi'nde başlayan müsilajın nedenlerinin araştırılması ve alınacak tedbirlerin belirlenmesi için kurulan Meclis Araştırma Komisyonu'nun hayırlı olmasını temenni etti.

Kurum, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Denizlerimizdeki müsilajın nedenlerinin araştırılması ve alınacak tedbirlerin belirlenmesi için kurulan Meclis Araştırma Komisyonu ülkemiz için hayırlı olsun. Müsilaj konusunda önemli çalışmalar yürütecek Komisyonumuzun kıymetli üyelerine başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yasemin Kalyoncuoğlu

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