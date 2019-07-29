Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: "Millet Bahçesi projemizle Salda Gölü'nün çevresinde herhangi bir...

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: "Millet Bahçesi projemizle Salda Gölü'nün çevresinde herhangi bir...

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: "Millet Bahçesi projemizle Salda Gölü'nün çevresinde herhangi bir yapılaşmaya asla izin vermeyeceğiz"

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum:

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: "Millet Bahçesi projemizle Salda Gölü'nün çevresinde herhangi bir yapılaşmaya asla izin vermeyeceğiz"

Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et