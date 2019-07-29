Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: "Millet Bahçesi projemizle Salda Gölü'nün çevresinde herhangi bir...
Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: "Millet Bahçesi projemizle Salda Gölü'nün çevresinde herhangi bir yapılaşmaya asla izin vermeyeceğiz"
Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: "Millet Bahçesi projemizle Salda Gölü'nün çevresinde herhangi bir yapılaşmaya asla izin vermeyeceğiz"
Kaynak: AA
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