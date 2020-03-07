Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum "Medya Buluşmaları" programına katıldı
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Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum "Medya Buluşmaları" programına katıldı

Kurum'un basın mensuplarıyla selamlaşması Kurum'un açıklamaları KONYA - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Selçuklu Kongre Merkezi'nde düzenlenen "Medya Buluşmaları" programına katıldı.

07.03.2020 13:20 | Son Güncelleme: 07.03.2020 13:24
Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum

Kurum'un basın mensuplarıyla selamlaşması

Kurum'un açıklamaları KONYA - Çevre ve Şehircilik Bakanı , Kongre Merkezi'nde düzenlenen "Medya Buluşmaları" programına katıldı.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: "Sınır ötesinde yürüttüğümüz amansız mücadele ile topraklarımızı ve özgürlüğümüzü koruyor, geleceğimize sahip çıkıyoruz. Başkomutanımız ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde sahada da masada da çok önemli başarılara imza atıyoruz."

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: "İsmini bile anmaktan hicap duyduğum bir şahsın gazi Meclisimiz çatısı altında Cumhurbaşkanımıza ve milletimize ettiği hakareti milletimiz unutmayacak. Bu kişi ve zihniyeti, maşeri vicdanda sorgulanacak. Hukuk önünde de hesap verecek ve yargılanacaktır."

Kaynak: AA


Haber Videosu

: Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum "Medya Buluşmaları" programına katıldı
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