Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, Marmaris'te yangından etkilenen mahallelerde inceleme yaptı
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Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, Marmaris'te yangından etkilenen mahallelerde inceleme yaptı

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, Marmaris'te yangından etkilenen mahallelerde inceleme yaptı
Anadolu Ajansı / Sabri Kesen - Haberler | Güncel

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Muğla'nın Marmaris ilçesindeki orman yangınlarından etkilenen mahallelerde vatandaşlarla bir araya geldi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Muğla'nın Marmaris ilçesindeki orman yangınlarından etkilenen mahallelerde vatandaşlarla bir araya geldi.

Kurum, İçmeler, Osmaniye ve Bayır Mahallesi'nde yangından zarar gören alanları inceledi, mahalle sakinlerinin taleplerini dinledi.

Ardından Orhaniye ve Hisarönü Mahallesi'ne geçen Kurum, vatandaşları ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini iletti.

Turgut ve Turunç mahallelerinde de incelemelerde bulunan Kurum, vatandaşlarla görüştü.

Kurum, hasar tespit çalışmalarına hızlı bir şekilde başlandığını, yangında zarar gören konut ve ahırların yerine en kısa zamanda yenilerinin yapılacağını söyledi.

Bakan Kurum'a incelemeleri sırasında Bakan Yardımcısı Mehmet Emin Birpınar, Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürü Mehmet Ali Kahraman, AK Parti Muğla Milletvekili Yelda Erol Gökcan, AK Parti Muğla İl Başkanı Kadem Mete eşlik etti.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, Marmaris'te yangından etkilenen mahallelerde inceleme yaptı
Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, Marmaris'te yangından etkilenen mahallelerde inceleme yaptı
Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, Marmaris'te yangından etkilenen mahallelerde inceleme yaptı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sabri Kesen

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