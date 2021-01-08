Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, Marmaraereğlisi'nde incelemelerde bulundu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, Marmaraereğlisi'nde incelemelerde bulundu

08.01.2021 18:46 | Son Güncelleme: 08.01.2021 18:51

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Marmaraereğlisi Belediyesi ziyaretinin ardından Aydoğdu ile 100. Yıl Mahallesi ve Eski Sanayi Sitesinde incelemelerde bulundu.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Marmaraereğlisi Belediyesi ziyaretinin ardından Aydoğdu ile 100. Yıl Mahallesi ve Eski Sanayi Sitesinde incelemelerde bulundu.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, Marmaraereğlisi'nde incelemelerde bulundu
Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, Marmaraereğlisi'nde incelemelerde bulundu
Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, Marmaraereğlisi'nde incelemelerde bulundu
Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, Marmaraereğlisi'nde incelemelerde bulundu

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Tugay Kılıç

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Fuat Oktay Yaşar Güler İlker Başbuğ Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hadise Prens Harry Hülya Avşar Demet Akalın
Spor Mesut Özil Erol Bulut Samet Aybaba Rıza Çalımbay Sergen Yalçın
Tüm Haberler Ocak Adana Kongre Mesut Özil
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, Marmaraereğlisi'nde incelemelerde bulundu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 8.1.2021 18:51:43. #1.14#
title