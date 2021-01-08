Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, Marmaraereğlisi'nde incelemelerde bulundu
08.01.2021 18:46 | Son Güncelleme: 08.01.2021 18:51
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Marmaraereğlisi Belediyesi ziyaretinin ardından Aydoğdu ile 100. Yıl Mahallesi ve Eski Sanayi Sitesinde incelemelerde bulundu.
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Marmaraereğlisi Belediyesi ziyaretinin ardından Aydoğdu ile 100. Yıl Mahallesi ve Eski Sanayi Sitesinde incelemelerde bulundu.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Tugay Kılıç