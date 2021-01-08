Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, Marmaraereğlisi'nde incelemelerde bulundu

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Marmaraereğlisi Belediyesi ziyaretinin ardından Aydoğdu ile 100. Yıl Mahallesi ve Eski Sanayi Sitesinde incelemelerde bulundu.