Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, Marmara Denizi Eylem Planı Koordinasyon Kurulu'nun ilk toplantısının yarın Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma...
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Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, Marmara Denizi Eylem Planı Koordinasyon Kurulu'nun ilk toplantısının yarın Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma...

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, Marmara Denizi Eylem Planı Koordinasyon Kurulu'nun ilk toplantısının yarın Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma...
Anadolu Ajansı / Yasemin Kalyoncuoğlu - Haberler | Güncel

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, Marmara Denizi Eylem Planı Koordinasyon Kurulu'nun ilk toplantısının yarın Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde yapılacağını açıkladı.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, Marmara Denizi Eylem Planı Koordinasyon Kurulu'nun ilk toplantısının yarın Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde yapılacağını açıkladı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yasemin Kalyoncuoğlu

Marmara Denizi Eylem Planı Koordinasyon Kurulu ilk toplantısını yarın yapacak
Marmara Denizi Eylem Planı Koordinasyon Kurulu ilk toplantısını yarın yapacak
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Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, Marmara Denizi Eylem Planı Koordinasyon Kurulu'nun ilk toplantısının yarın Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma... - Haberler
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