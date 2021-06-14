Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, Marmara Denizi Eylem Planı Koordinasyon Kurulu'nun ilk toplantısının yarın Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma...
Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, Marmara Denizi Eylem Planı Koordinasyon Kurulu'nun ilk toplantısının yarın Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde yapılacağını açıkladı.
Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, Marmara Denizi Eylem Planı Koordinasyon Kurulu'nun ilk toplantısının yarın Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde yapılacağını açıkladı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Yasemin Kalyoncuoğlu