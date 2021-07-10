Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, Marmara'da balıkların görünmeye başladığını kaydetti
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Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, Marmara'da balıkların görünmeye başladığını kaydetti

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, Marmara'da balıkların görünmeye başladığını kaydetti
Anadolu Ajansı / Yıldız Nevin Gündoğmuş - Haberler | Güncel

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Marmara Denizi'nde suyun berraklaşmasıyla balıkların görünmeye başladığını bildirdi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Marmara Denizi'nde suyun berraklaşmasıyla balıkların görünmeye başladığını bildirdi.

Kurum, sosyal medya hesabından, Marmara Denizi kıyılarında müsilajın etkisini yitirmesiyle suyun berraklaştığını gösteren bir video paylaştı.

"Marmara Hepimizin" etiketiyle yaptığı paylaşımda Kurum, "Su berraklaştıkça balıklarımız görünmeye başladı. Martılar da simit parçaları için beklemede." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yıldız Nevin Gündoğmuş

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