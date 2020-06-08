Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, Manisa'da bir dizi ziyarette bulundu (1)
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Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, Manisa'da bir dizi ziyarette bulundu (1)

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Manisa'da bir dizi ziyaret gerçekleştirdi.

08.06.2020 21:26 | Son Güncelleme: 08.06.2020 21:33

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Manisa'da bir dizi ziyaret gerçekleştirdi.

Valilikteki "İl Bilgilendirme Toplantısı"na katılan Bakan Kurum, daha sonra Şehzadeler Belediyesine geçti. Burada Kurum'a, Manisalı kılıç ustasının yaptığı kılıç ile bölgede yetişen kiraz hediye edildi.

Kurum, daha sonra Bayındırlık Mahallesi, Ulucami çevresindeki kentsel dönüşüm alanında incelemelerde bulundu. Bakan Kurum'a burada bir çocuk, ağaçlardan topladığı ıhlamuru hediye etti. Bakan Kurum da çocuklara harçlık verdi.

Manisa Mevlevihanesi'ni de ziyaret eden Kurum, burada Manisa Celal Bayar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Ataç'tan bilgi aldı. Kurum, çile kapısından da geçti.

Yunusemre ilçesi Akgedik Mahallesi'ndeki Yunuskent TOKİ alanına giden Bakan Kurum, projedeki örnek daireyi, iş yerlerini ve camiyi gezdi. Kurum, çalışmalar hakkında yüklenici firma yetkililerinden bilgi aldı.

Daha sonra AK Parti Manisa İl Başkanlığını ziyaret eden Kurum, partililerle bir araya geldi.

Bakan Kurum, burada yaptığı konuşmada, kente verimli bir ziyaret gerçekleştirdiklerini, önemli projelerle ilgili ilçe belediye başkanları ve bakanlık bürokratlarıyla istişareler yaptıklarını söyledi.

Yerel seçimlerde verdikleri sözleri tuttuklarını dile getiren Kurum, "18 yılda bugüne kadar Manisa'da 32 milyar liralık iş yaptık. Devam eden de 518 milyon liralık işimiz var. Bu saatten sonra sosyal belediyecilikle başladığımız, gönül belediyeciliği ile yürüttüğümüz süreçte vatandaşlarımızın gönlüne girmek suretiyle projelerimizi yapmaya devam edeceğiz." dedi.

Kırkağaç ve Akhisar'da depremde evleri hasar gören vatandaşlar için kalıcı konutları üretmeye devam ettiklerini vurgulayan Kurum, Manisa'da 2 bin 500 sosyal konutu projelendirip kuralarını çektiklerini ve yakın zamanda hak sahiplerine teslim edeceklerini ifade etti.

Bakan Kurum'un konuşmasının ardından toplantı basına kapalı gerçekleştirildi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, Manisa'da bir dizi ziyarette bulundu (1)

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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