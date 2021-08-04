Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, Manavgat'ta yangından etkilenen mahalleri inceledi Açıklaması

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Manavgat'ta 62 konteyner ve 160 çadırın kurulumunu yaptıklarını belirterek, "Önümüzdeki yaz ayı gelmeden inşaatlarımızı tamamlamış olacağız." dedi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Manavgat'ta 62 konteyner ve 160 çadırın kurulumunu yaptıklarını belirterek, "Önümüzdeki yaz ayı gelmeden inşaatlarımızı tamamlamış olacağız." dedi.

Antalya'nın Manavgat ilçesi Yukarı Işıklar Mahallesi'nde orman yangınları nedeniyle incelemelerde bulunan, yanan evlerin olduğu bölgede hasar tespit çalışmalarını inceleyen Kurum, bir süre sohbet ettiği çocuklara bisiklet sözü verdi.

Salur Mahallesi'ne geçerek, yangın müdahale ekibiyle bir araya gelen Kurum, sürdürülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Sırtköy Mahallesi'nde de vatandaşları ziyaret eden Kurum, yangınların başladığı ilk andan itibaren uçaklarla, itfaiye araçlarıyla, arazözlerle sahada çalışmaya devam ettiklerini söyledi.

"En hızlı şekilde yaralarımızı saracağız"

Kurum, bir taraftan söndürme çalışmalarının yapıldığını belirterek, şöyle konuştu:

"Hasar tespitlerimizi de bir taraftan başlattık. Yangından 40 mahallemiz etkilendi. Bu mahallelerde hasar tespitlerimizi yapıyoruz. Gerek tarım arazilerimize gerekse evlerimize ilişkin hasar tespit çalışmalarımızı hemen hemen tamamladık. Hasar tespit çalışmalarımız çerçevesinde evi yanan vatandaşlarımıza hasarına göre 50 bin liraya kadar nakdi yardım yapacağız. Hatta ilk bedellimizi de yatırmaya başladık. Evi yanan kardeşlerimize deposuyla, ahırıyla, yöresel mimariye uygun konutlar inşa edeceğiz. Bir, iki ay içinde çalışmalarımıza başlayacağız. Önümüzdeki yaz ayı gelmeden inşaatlarımızı tamamlamış olacağız. Bu çerçevede vatandaşlarımızın evleri yapılana kadar ihtiyacı olan çadır, konteyner ve barınma ihtiyaçlarına ilişkin süreci de yönetiyoruz. Dün itibarıyla 62 konteyner ve yaklaşık 160 çadırımızın kurulumunu gerçekleştirdik. İnşallah hep birlikte en hızlı şekilde yaralarımızı saracağız."

Bugün siyaset yapma günü olmadığını anlatan Kurum, "Gün, birlik ve beraberlik günüdür. Binalarımızın bir gün önce, bir saat önce yapılması için çaba gösterme günüdür. İnşallah bu anlayışla çalışmaya devam edeceğiz." dedi.

Sevinç Mahallesi'nde de incelemelerde bulunan Kurum, ardından yangın yönetim merkezine geçti.

Kurum'a incelemeleri sırasında Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Fatma Varank, Antalya Milletvekili Sena Nur Çelik, TOKİ Başkanı Ömer Bulut, İller Bankası Genel Müdürü Yusuf Büyük eşlik etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ayşe Yıldız