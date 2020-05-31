Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, Malatya Millet Bahçesi çalışmalarını inceledi Açıklaması
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, Malatya Millet Bahçesi çalışmalarını inceledi Açıklaması

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, şu ana kadar 71 ilde 44 milyon metrekarelik alanda 204 millet bahçesi yapımını yürüttüklerini belirterek, "Buna ilişkin çalışmalarımızda 22 millet bahçesini tamamladık kalan millet bahçeleri de proje ve yapım aşamasında.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, Malatya Millet Bahçesi çalışmalarını inceledi Açıklaması
31.05.2020 17:11 | Son Güncelleme: 31.05.2020 17:11

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, şu ana kadar 71 ilde 44 milyon metrekarelik alanda 204 millet bahçesi yapımını yürüttüklerini belirterek, "Buna ilişkin çalışmalarımızda 22 millet bahçesini tamamladık kalan millet bahçeleri de proje ve yapım aşamasında. İnşallah 81 ilimize 2023'e giden yolda 81 milyon metrekare millet bahçesini yapıyor olacağız." dedi.

Kurum, beraberinde Malatya Valisi Aydın Baruş, Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, AK Parti Malatya milletvekilleri Öznur Çalık, Hakan Kahtalı, Bülent Tüfenkci ve Ahmet Çakır ile Battalgazi ilçesinde yapımı süren Malatya Millet Bahçesi inşaatını inceledi.

Bakan Kurum, burada yaptığı konuşmada, kentsel dönüşüm anlayışıyla 81 ilde çalışmalar yürüttüklerini söyledi.

Bu kapsamda Malatya, Elazığ, İstanbul, Ankara'daki kentsel dönüşüm çalışmalarının kendileri için önem arz ettiğini vurgulayan Kurum, "İnşallah bunları söz verdiğimiz şekliyle vatandaşlarımızı sağlam, güvenli konutlarda oturana dek tüm belediye başkanlarımızla milletvekillerimizle valilerimizle bu süreci yürütüyor olacağız." diye konuştu.

Kurum, 81 ilde 81 milyon metrekare millet bahçesi hedefiyle yola çıktıklarını dile getirerek, şöyle devam etti:

"Sayın Cumhurbaşkanımızın 'Her ilimize en az bir millet bahçesi kazandıralım' şeklinde talimatları oldu. Biz de o talimatları alır almaz çalışmalarımızı 81 ilimizde hızlı bir şekilde başlattık. Bu çerçevede şu ana kadar 71 ilde 44 milyon metrekarelik alanda 204 millet bahçesi yapımını yürütüyoruz. Buna ilişkin çalışmalarımızda 22 millet bahçesini tamamladık, kalan millet bahçeleri de proje ve yapım aşamasında. İnşallah 81 ilimize 2023'e giden yolda 81 milyon metrekare millet bahçesini yapıyor olacağız."

"Kentin dönüşümü anlamında önemli bir adım"

Malatya Millet Bahçesi çalışmaları hakkında da bilgi veren Kurum, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bulunduğumuz alan 43 bin metrekarelik, şehrin merkezinde, yaşam alanı diyebileceğimiz önemli bir lokasyon. İnşallah 10'uncu ayda bu millet bahçesini tamamlayacağız, 11'inci ayda vatandaşımızın hizmetine açmış olacağız. Millet bahçemizin içerisinde millet kıraathanemiz, bisiklet yollarımız, göletimiz, etrafında oturabileceğimiz, nefes alabileceğimiz yürüyüş yollarımız, otopark alanlarımız var. Şehrin merkezindeki otopark ihtiyacını karşılayacak 200 araçlık bir kapalı otoparkımız mevcut. Bu çerçevede inşallah çalışmalarımızı hızlı bir şekilde yürütüyoruz. Bu da kentin dönüşümü anlamında önemli bir adım."

"Hedefimiz şehirlerimizin yaşam kalitesini yükseltmek"

Malatya genelinde yaklaşık 600 milyon lira yatırım bedelli altyapı süreçleri, altyapı imalatları yürüttüklerini belirten Kurum, şunları kaydetti:

"Beydağı'nda yaklaşık 500 konutluk bir kentsel dönüşüm projesinin haziran ayı içerisinde ihalesini yapacağız. İnşallah 1-1,5 yıl içerisinde yapımını tamamlayıp vatandaşlara teslim edeceğiz. Depremde ağır hasarlı binalarımızın yıkımını gerçekleştirdik, şehrin merkezindeki 3 binayı Battalgazi Belediyemiz yerinde, hızlı, gönüllü vatandaşlarımızın rızasını alarak dönüşümlerini gerçekleştirecek. Biz de bakanlık olarak kanun kapsamında her türlü desteği vereceğiz. Amacımız, hedefimiz şehirlerimizin yaşam kalitesini yükseltmek, vatandaşların bu noktada sosyal ihtiyaçlarını gidermektir. Sayın Cumhurbaşkanımızın göstermiş olduğu vizyon çerçevesinde, tüm ekibimizde vatandaşımıza hizmet etmek için gece gündüz çalışmaya devam ediyoruz."

Kale ve Battalgazi ilçesinde depremzedeler için inşa edilen konutları inceledi

Bakan Kurum ve beraberindekiler, 24 Ocak'ta merkez üssü Elazığ'ın Sivrice ilçesi olan 6,8 büyüklüğündeki depremde evleri ağır hasar gören vatandaşlar için inşasına başlanan konutlarda incelemede bulundu.

Örnek binaları inceleyen Bakan Kurum, burada depremzedelerle de bir süre görüştü.

Battalgazi ilçesindeki Orduzu Mahallesi Gelinci Tepesi'ndeki konutlara geçen Kurum, şantiyede yetkililerden bilgi aldı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İstanbul'un Fethi'ne işgal diyenlere sert tepki: Kendini bilmezler Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İstanbul'un Fethi'ne işgal diyenlere sert tepki: Kendini bilmezler
Soylu, 12 Nisan'da neden istifa etti? İlk kez bizzat açıkladı Haber
Soylu, 12 Nisan'da neden istifa etti? İlk kez bizzat açıkladı
Firari FETÖ'cü Zekeriya Öz, binlerce vatan evladını mağdur ettikten sonra lüks villasındaki yaşamını sürdürüyor Haber
Firari FETÖ'cü Zekeriya Öz, binlerce vatan evladını mağdur ettikten sonra lüks villasındaki yaşamını sürdürüyor
Bakan Koca 'Dilek hemşirenin beyin ölümü gerçekleşti' haberlerini yalanladı Haber
Bakan Koca "Dilek hemşirenin beyin ölümü gerçekleşti" haberlerini yalanladı
Fenerbahçe'nin teknik direktör adayı Tayfun Korkut: Sarı lacivertli kulüple ile görüşmedim Haber
Fenerbahçe'nin teknik direktör adayı Tayfun Korkut: Sarı lacivertli kulüple ile görüşmedim
5 kişinin öldüğü silahlı aile kavgasına ilişkin 2 zanlı yakalandı Haber
5 kişinin öldüğü silahlı aile kavgasına ilişkin 2 zanlı yakalandı
ABD'deki gösterilerde Beşiktaş ile ilgili yazılan duvar yazısı dikkat çekti
ABD'deki gösterilerde Beşiktaş ile ilgili yazılan duvar yazısı dikkat çekti
Paris Saint Germain, 50 milyon euro ödeyerek Icardi'nin bonservisini aldı
Paris Saint Germain, 50 milyon euro ödeyerek Icardi'nin bonservisini aldı
ABD, protestolara katılan 'Batman' kostümlü eylemciyi konuşuyor
ABD, protestolara katılan "Batman" kostümlü eylemciyi konuşuyor
Milli Eğitim Bakanı Selçuk, LGS'nin nasıl yapılacağına ilişkin video paylaştı
Milli Eğitim Bakanı Selçuk, LGS'nin nasıl yapılacağına ilişkin video paylaştı
Beyaz Saray etrafındaki protestolar şiddetlendi, resmi konut tecrit altına alındı
Beyaz Saray etrafındaki protestolar şiddetlendi, resmi konut tecrit altına alındı
Fenerbahçe'nin Kosovalı golcüsü Muriç'i ısrarla isteyen Lazio, 20 milyon euro ödemeye hazır
Fenerbahçe'nin Kosovalı golcüsü Muriç'i ısrarla isteyen Lazio, 20 milyon euro ödemeye hazır
TFF'nin yabancı transfere yaş sınırı getirme düşüncesi Muslera'nın Galatasaray'daki geleceğini tehlikeye soktu
TFF'nin yabancı transfere yaş sınırı getirme düşüncesi Muslera'nın Galatasaray'daki geleceğini tehlikeye soktu
500 lira karşılığında intihardan vazgeçen genç, sokağa çıkma yasağını deldiği 3 bin 150 lira ceza ödedi
500 lira karşılığında intihardan vazgeçen genç, sokağa çıkma yasağını deldiği 3 bin 150 lira ceza ödedi
9 yerinden bıçaklanan kadının 'eski koca' feryadı yürek sızlattı: Bu sefer öldürecek
9 yerinden bıçaklanan kadının "eski koca" feryadı yürek sızlattı: Bu sefer öldürecek
Korona sonrası normalleşme adımları atılırken taziye evinden gelen görüntü pes dedirtti
Korona sonrası normalleşme adımları atılırken taziye evinden gelen görüntü pes dedirtti
Adalar'a giriş çıkış yasağı 1 Haziran'da sona eriyor
Adalar'a giriş çıkış yasağı 1 Haziran'da sona eriyor
Galatasaray ve Falcao, Beckham'ın sahibi olduğu Inter Miami'nin teklifini reddetti
Galatasaray ve Falcao, Beckham'ın sahibi olduğu Inter Miami'nin teklifini reddetti
Mars ve Ay'a insan göndermek için üretilen roket test sırasında patladı! O anlar kamerada
Mars ve Ay'a insan göndermek için üretilen roket test sırasında patladı! O anlar kamerada
Trabzonspor, Joao Pereira'nın sözleşmesini uzattı
Trabzonspor, Joao Pereira'nın sözleşmesini uzattı
Son dakika: Diyarbakır'da polisin 'Dur' ihtarına uymayan zanlı, kaçarken polislere ateş açtı
Son dakika: Diyarbakır'da polisin 'Dur' ihtarına uymayan zanlı, kaçarken polislere ateş açtı
İsviçre'de koronavirüsten etkilenenlere verilecek yardım paketleri için metrelerce kuyruk oluştu
İsviçre'de koronavirüsten etkilenenlere verilecek yardım paketleri için metrelerce kuyruk oluştu
AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş'tan erken seçim değerlendirmesi: Seçim zamanında yapılacak
AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş'tan erken seçim değerlendirmesi: Seçim zamanında yapılacak
1 Haziran'dan itibaren sahil ve parklarda yasak kalkacak, mangal yasağı devam edecek
1 Haziran'dan itibaren sahil ve parklarda yasak kalkacak, mangal yasağı devam edecek
1 Haziran'da açılacak spor salonlarıyla ilgili normalleşme detayları belli oldu
1 Haziran'da açılacak spor salonlarıyla ilgili normalleşme detayları belli oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehitler için başsağlığı mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehitler için başsağlığı mesajı
Başta İstanbul, Ankara ve İzmir olmak üzere 15 ilde giriş-çıkış yasağı 1 Haziran'da kalkıyor
Başta İstanbul, Ankara ve İzmir olmak üzere 15 ilde giriş-çıkış yasağı 1 Haziran'da kalkıyor
56'lık Hülya, sporcu sütyeniyle ayna karşısında poz verdi
56'lık Hülya, sporcu sütyeniyle ayna karşısında poz verdi
Rahatına düşkün 'sosyete tavuk' sandalyeden başka yerde yumurtlamıyor
Rahatına düşkün "sosyete tavuk" sandalyeden başka yerde yumurtlamıyor
Sokağa çıkma yasağında site bahçesinde voleybol oynayan 9 kişiye 28 bin 350 lira ceza kesildi
Sokağa çıkma yasağında site bahçesinde voleybol oynayan 9 kişiye 28 bin 350 lira ceza kesildi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ali Babacan Fahrettin Koca Bülent Kuşoğlu Adnan Menderes Mustafa Destici
Magazin Ali Uğur Cem Yılmaz Bergüzar Korel Serenay Sarıkaya
Spor Mete Gazoz Metin Oktay Mehmet Aurelio Malcolm Thomas Robert Prosinecki
Daha Fazla Şehit Haziran Protesto Minnesota
Şu an buradasınız: Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, Malatya Millet Bahçesi çalışmalarını inceledi Açıklaması - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 31.5.2020 17:14:17. #1.15#
title