Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: "Korona virüs tedbirleri kapsamında Türkiye genelinde hazine... Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: "Korona virüs tedbirleri kapsamında Türkiye genelinde hazine taşınmazlarının kapalı ya da açık teklif usulüyle yapılacak ihalelerini iptal ettik. Bu süreçte Nisan ayı sonuna kadar ihale yapılmayacaktır.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: "Korona virüs tedbirleri kapsamında Türkiye genelinde hazine taşınmazlarının kapalı ya da açık teklif usulüyle yapılacak ihalelerini iptal ettik. Bu süreçte Nisan ayı sonuna kadar ihale yapılmayacaktır." - ANKARA Kaynak: İHA