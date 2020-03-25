Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: "Korona virüs tedbirleri kapsamında Türkiye genelinde hazine...
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Politika ›› Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: "Korona virüs tedbirleri kapsamında Türkiye genelinde hazine... - Haber
Murat Kurum, Türkiye, Politika

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: "Korona virüs tedbirleri kapsamında Türkiye genelinde hazine...

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: "Korona virüs tedbirleri kapsamında Türkiye genelinde hazine taşınmazlarının kapalı ya da açık teklif usulüyle yapılacak ihalelerini iptal ettik. Bu süreçte Nisan ayı sonuna kadar ihale yapılmayacaktır.

25.03.2020 12:12 | Son Güncelleme: 25.03.2020 12:12
Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum:

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: "Korona virüs tedbirleri kapsamında Türkiye genelinde hazine taşınmazlarının kapalı ya da açık teklif usulüyle yapılacak ihalelerini iptal ettik. Bu süreçte Nisan ayı sonuna kadar ihale yapılmayacaktır." - ANKARA

Kaynak: İHA

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Manşet

Haberler

Gördükleri karşısında gözyaşlarını tutamayan doktor: Lütfen evde kalın Haber
Gördükleri karşısında gözyaşlarını tutamayan doktor: Lütfen evde kalın
Karantina yaramadı! İç çamaşırıyla dans edince hesabını 1 günde kapattı Haber
Karantina yaramadı! İç çamaşırıyla dans edince hesabını 1 günde kapattı
CHP'li vekil 'Endişeye sevk eden gelişmeler var' deyip bir kentimiz için acil tanı kiti istedi Haber
CHP'li vekil "Endişeye sevk eden gelişmeler var" deyip bir kentimiz için acil tanı kiti istedi
Telekonferansta dikkat çeken detay! Erdoğan fark edip hemen uyardı Haber
Telekonferansta dikkat çeken detay! Erdoğan fark edip hemen uyardı
Yapılan otopsi korkunç gerçeği ortaya koydu: Hasta öldükten sonra virüs yok olmuyor Haber
Yapılan otopsi korkunç gerçeği ortaya koydu: Hasta öldükten sonra virüs yok olmuyor
Apar topar hastaneye gidip koronavirüs testi yaptırdı! İşte sonucu Haber
Apar topar hastaneye gidip koronavirüs testi yaptırdı! İşte sonucu
Bakan Koca'ya açıkça soruldu: Koronavirüs tedavisinde başarılı olan ilaç piyasadan neden toplatıldı?
Bakan Koca'ya açıkça soruldu: Koronavirüs tedavisinde başarılı olan ilaç piyasadan neden toplatıldı?
Koronavirüs yüzeylerde ne kadar canlı kalabiliyor? Yeni araştırma, doğru bilinen her şeyi çürüttü
Koronavirüs yüzeylerde ne kadar canlı kalabiliyor? Yeni araştırma, doğru bilinen her şeyi çürüttü
Koronavirüs nedeniyle müşterilerin ekmeğe temas etmesi engellenecek
Koronavirüs nedeniyle müşterilerin ekmeğe temas etmesi engellenecek
Son Dakika: Bor katkılı el dezenfektanının üretimi başlıyor
Son Dakika: Bor katkılı el dezenfektanının üretimi başlıyor
Son dakika: Bakan Soylu'dan 'Sokağa çıkma yasağı uygulanacak mı?' sorusuna yanıt
Son dakika: Bakan Soylu'dan "Sokağa çıkma yasağı uygulanacak mı?" sorusuna yanıt
Son Dakika: İran'da koronavirüs sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 2 bin 77'ye yükseldi
Son Dakika: İran'da koronavirüs sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 2 bin 77'ye yükseldi
Başak Demirtaş: Salgın nedeniyle Selahattin'in sağlığından çok endişeliyim
Başak Demirtaş: Salgın nedeniyle Selahattin'in sağlığından çok endişeliyim
Dolar düşüşe geçti! İşte son durum
Dolar düşüşe geçti! İşte son durum
Bağışıklık sistemini güçlendiren kuzugöbeği mantarının kilosu 150 liradan satılıyor
Bağışıklık sistemini güçlendiren kuzugöbeği mantarının kilosu 150 liradan satılıyor
İtalya'da virüsü yenip sağlığına kavuşan '1 numaralı hasta' ilk kez konuştu
İtalya'da virüsü yenip sağlığına kavuşan "1 numaralı hasta" ilk kez konuştu
Salgından etkilenen esnafın kredi borçları, işçi çıkarmamaları şartıyla 3 ay ertelenecek
Salgından etkilenen esnafın kredi borçları, işçi çıkarmamaları şartıyla 3 ay ertelenecek
Koronavirüse karşı telefon temizliği, alkol oranı yüksek bezlerle yapılmalı
Koronavirüse karşı telefon temizliği, alkol oranı yüksek bezlerle yapılmalı
Hindistan'da koronavirüs sebebiyle 3 haftalık sokağa çıkma yasağı ilan edildi
Hindistan'da koronavirüs sebebiyle 3 haftalık sokağa çıkma yasağı ilan edildi
ABD'de yaşayan bir Türk, Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti
ABD'de yaşayan bir Türk, Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti
Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca ve Milli Eğitim Bakanı Selçuk saat 19.15'te ortak açıklama yapacak
Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca ve Milli Eğitim Bakanı Selçuk saat 19.15'te ortak açıklama yapacak
4 NATO askerleri koronavirüse yakalandı
4 NATO askerleri koronavirüse yakalandı
Koronavirüs salgını nedeniyle et fiyatları arttı! Kasapların işleri yüzde 80 düştü
Koronavirüs salgını nedeniyle et fiyatları arttı! Kasapların işleri yüzde 80 düştü
Kübra öğretmeni öldüren eski eşe müebbet hapis cezası verildi
Kübra öğretmeni öldüren eski eşe müebbet hapis cezası verildi
Nevşehir Belediyesi'nden koronavirüs temizliği: Foşur foşur yıkadık
Nevşehir Belediyesi'nden koronavirüs temizliği: Foşur foşur yıkadık
Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 44'e, vaka sayısı 1872'ye yükseldi
Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 44'e, vaka sayısı 1872'ye yükseldi
Kapıköy Gümrük Kapısı'ndaki yolcu giriş ve çıkışları geçici süreyle durduruldu
Kapıköy Gümrük Kapısı'ndaki yolcu giriş ve çıkışları geçici süreyle durduruldu
Almanya için korkutan koronavirüs uyarısı: Çeyrek milyon insan ölebilir
Almanya için korkutan koronavirüs uyarısı: Çeyrek milyon insan ölebilir
Olympiakos Başkanı Evangelos Marinakis, koronavirüsü yendi
Olympiakos Başkanı Evangelos Marinakis, koronavirüsü yendi
Dünya genelinde koronavirüsten hayatını kaybeden Türklerin sayısı 70'e yükseldi
Dünya genelinde koronavirüsten hayatını kaybeden Türklerin sayısı 70'e yükseldi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Seyit Torun Süleyman Soylu Devlet Bahçeli Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Seda Akgül Idris Elba Demet Şener Fahrettin Koca
Spor Falcao Ersun Yanal Burak Yılmaz Nihat Özdemir Fernando Muslera
Daha Fazla Açıklama Beşiktaş Fatih Terim Türk Lirası
Şu an buradasınız: Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: "Korona virüs tedbirleri kapsamında Türkiye genelinde hazine... - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 25.3.2020 14:05:52. #1.14#
title