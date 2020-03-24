Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: "Korona virüs tedbirleri kapsamında; yapı ruhsatı işlemlerinin... Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: "Korona virüs tedbirleri kapsamında; yapı ruhsatı işlemlerinin yürütülmesi esnasında ilgili idarelerde yoğunluk oluşmaması ve vatandaşlarımızın mağduriyet yaşamaması için Otopark Yönetmeliğinin yürürlük tarihini 30 Haziran 2020'ye erteledik.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: "Korona virüs tedbirleri kapsamında; yapı ruhsatı işlemlerinin yürütülmesi esnasında ilgili idarelerde yoğunluk oluşmaması ve vatandaşlarımızın mağduriyet yaşamaması için Otopark Yönetmeliğinin yürürlük tarihini 30 Haziran 2020'ye erteledik." - ANKARA Kaynak: İHA