Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: "Konyamız en fazla yurt kapasitesine sahip ilimizdir
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un gelişi, selamlaşması Kur'an-ı Kerim okunması Kurum'un kürsüye çıkışı Kurum'un konuşması KONYA - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, yurt açılışında konuştu.
07.03.2020 13:16 | Son Güncelleme: 07.03.2020 13:19
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un gelişi, selamlaşması
Kur'an-ı Kerim okunması
Kurum'un kürsüye çıkışı
Kurum'un konuşması
KONYA - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, yurt açılışında konuştu. (1)
Kaynak: AA