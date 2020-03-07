Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: "Konyamız en fazla yurt kapasitesine sahip ilimizdir
Haberler » Güncel » Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: "Konyamız en fazla yurt kapasitesine sahip ilimizdir - Haber

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: "Konyamız en fazla yurt kapasitesine sahip ilimizdir

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un gelişi, selamlaşması Kur'an-ı Kerim okunması Kurum'un kürsüye çıkışı Kurum'un konuşması KONYA - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, yurt açılışında konuştu.

07.03.2020 13:16 | Son Güncelleme: 07.03.2020 13:19
Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum:

Çevre ve Şehircilik Bakanı 'un gelişi, selamlaşması

Kur'an-ı Kerim okunması

Kurum'un kürsüye çıkışı

Kurum'un konuşması

KONYA - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, yurt açılışında konuştu. (1)

Kaynak: AA


Haber Videosu

: Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: "Konyamız en fazla yurt kapasitesine sahip ilimizdir
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler