Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, Konya'da muhtarlarla buluştu Açıklaması
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Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, Konya'da muhtarlarla buluştu Açıklaması

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Bakanlık olarak biz de afetlere karşı büyük mücadeleler veriyoruz.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, Konya'da muhtarlarla buluştu Açıklaması
19.06.2020 22:53 | Son Güncelleme: 19.06.2020 22:53

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Bakanlık olarak biz de afetlere karşı büyük mücadeleler veriyoruz. Bu noktada muhtarlarımızın kentsel dönüşüme vereceği destekler çok önemli. Sizlerin destekleriyle, afetlerin yol açtığı can ve mal kayıplarını minimuma indirmemiz mümkün olacak." dedi.

Kurum, Mevlana Kültür Merkezi'nde düzenlenen Muhtarlar Buluşması'nda, memleketinde muhtarlarla bir arada olmaktan büyük memnuniyet duyduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın her fırsatta muhtarları Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde ağırladığını anımsatan Kurum, muhtarların milletin demokratik iradesinin somut örneklerinden biri olduğunu vurguladı.

Kurum, devlet idaresinin önce köyde ve mahallede başladığına işaret ederek, "Onun için muhtarlar bizim yol arkadaşımız, güçlü Türkiye davasında, dava arkadaşlarımızdır. Muhtarlar milletimizin eli, ayağı, gören gözü, duyan kulağıdır. Ekonomik kalkınmanın, huzurun, güvenliğin, istikrarın yereldeki teminatı, koruyucularıdır. Bu bakımdan Türkiye'nin her konuda, her meselede sizlere ve sizlerin gayretlerine ihtiyacı var." diye konuştu.

Konya'daki ilçelerde millet bahçesi inşası sürüyor

"2023'e Doğru Güçlü Şehirler Güçlü Türkiye" programını Konya'dan başlattıklarını hatırlatan Kurum, Konya'nın gelecek 50-100 yılına hizmet edecek projelerin ve planların anlatıldığını ifade etti.

Bu programı, Türkiye'nin kalkınmasında adeta bir seferberlik olarak gördüklerine işaret eden Kurum, şunları kaydetti:

"Bu kapsamda Konyamıza dair çok özel projelerimiz ve çalışmalarımız var. Sosyal konut projelerinden altyapı ve üstyapı çalışmalarına, kentsel dönüşümden millet bahçelerine, sıfır atık projesinden ekolojik koridorlara ve tarihi meydanların ihyasına kadar çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Bu kapsamda, 900 bin metrekarelik alanda inşa ettiğimiz Meram Millet Bahçesi'nin yanı sıra eski stat yerinde 108 bin metrekarelik alanda Meram 2. Etap Millet Bahçesi'ni yapıyoruz. Beyşehir, Ereğli, Karapınar, Sarayönü, Seydişehir, Yalıhüyük, Çumra, Kadınhanı ve Tuzlukçu'da millet bahçeleri inşaatlarımız devam ediyor."

"İnşaatlarımızı büyük oranda 2020 sonuna kadar tamamlayacağız"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla başlatılan 50 bin sosyal konut projesi kapsamında çalışmaların sürdüğünü belirten Kurum, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Selçuklu, Karapınar, Beyşehir, Akören, Hüyük, Hadim ve Yunak'ta 7 projede toplam 2 bin 396 konut projesi başlatmıştık. İnşaatlarımızı büyük oranda 2020 sonuna kadar tamamlayacağız. Yine 100 bin sosyal konut projemiz kapsamında, Konya'da 4 bin 53 yeni konut inşa edeceğiz. Selçuklu'da 1787, Meram'da 657, Beyşehir'de 457, Altınekin'de 204, Ereğli'de 300, Halkapınar'da 150, Tuzlukçu'da 126, Cihanbeyli 200 ve Emirgazi'de 172 olmak üzere 9 ilçede 11 proje gerçekleştiriyoruz."

Tarihi meydanlarda düzenleme çalışması

Kurum, kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında, 81 ildeki tarihi kent merkezlerinin gün yüzüne çıkartıldığına dikkati çekerek, dünyadaki sayılı meydanlar içerisinde yer alacak büyük bir kent meydanının Konya'ya kazandırılacağını aktardı.

Konya'nın tarihi mekanlarından Kapu, Aziziye ve Sultan Selim Camii aksının düzenleneceğini dile getiren Kurum, şöyle devam etti:

"Proje ile Mevlana Çarşısı etabında 133, Altın Çarşı etabında 362 olmak üzere toplamda 495 iş yeri ve dükkan oluşturacağız. Yine, sokak sağlıklaştırma projemiz kapsamında Alaaddin Bulvarı'nda ilk etapta 62 binanın cephe yenilemelerini yapıyoruz. Sahibiata-Şükran Mahallesi Kentsel Dönüşüm Projesi için çalışmalarımıza başladık. 116 dükkan ve 182 iş yeri inşaatlarına ilişkin ihalemizi önümüzdeki pazartesi yapıyoruz. Hızlıca da temellerimizi atıyoruz. Bakanlık olarak, şehir merkezlerindeki sanayi alanlarını şehir dışına çıkarıyoruz. Karatay Fevziçakmak Mahallesi Yeni Motorlu Küçük Sanayi Sitesi'nde tam 2 bin 653 sanayi birimi, 103 ticari alan yapıyoruz."

"Bakanlık olarak biz de afetlere karşı büyük mücadeleler veriyoruz"

Türkiye'nin deprem bölgesi üzerinde olması ve iklim değişikliğinin olumsuz etkilerine maruz kalması nedeniyle afetlerle sıkça karşı karşıya kaldığını dile getiren Kurum, şunları söyledi:

"Bakanlık olarak biz de afetlere karşı büyük mücadeleler veriyoruz. Bu noktada muhtarlarımızın kentsel dönüşüme vereceği destekler çok önemli. Sizlerin destekleriyle, afetlerin yol açtığı can ve mal kayıplarını minimuma indirmemiz mümkün olacak. Biz bu konuda ülkemizdeki tüm muhtarlıklarımız için birer bilgilendirme broşürü hazırlayarak vatandaşlarımıza bir yol haritasını sizlerin vasıtasıyla iletmek istiyoruz. Bunu deprem yaşadığımız illerde yaptık. Ancak tüm illerde yapmak istiyoruz."

Kurum, konuşmasının ardından muhtarların sorularını cevapladı ve önerilerini dinledi.

Toplantıya Konya'daki çok sayıda muhtarın yanı sıra Vali Vahdettin Özkan, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Leyla Şahin Usta, Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, AK Parti milletvekilleri, ilçe belediye başkanları ile AK Parti İl Başkanı Hasan Angı katıldı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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