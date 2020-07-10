Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, Kırıkkale Belediyesini ziyaret etti Açıklaması
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Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, Kırıkkale Belediyesini ziyaret etti Açıklaması

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Kırıkkale'de yapılacak millet bahçesiyle ilgili, "Kırıkkale'ye de dünyaya örnek olacak bir millet bahçesi projelendirdik.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, Kırıkkale Belediyesini ziyaret etti Açıklaması
10.07.2020 17:09 | Son Güncelleme: 10.07.2020 17:30

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Kırıkkale'de yapılacak millet bahçesiyle ilgili, "Kırıkkale'ye de dünyaya örnek olacak bir millet bahçesi projelendirdik. Tam 530 bin metrekarelik alanda bu projeyi yapıyoruz." dedi.

Bakan Kurum, Kırıkkale Belediyesini ziyaretinin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Kurum, bugün Yeşil Vadi Projesi'ni incelediklerini ve ilave destekleri ne olabilir diye istişarelerde bulunduklarını söyledi.

Belediye ve İller Bankası Genel Müdürlüğünün çok önemli bir proje yürüttüğünü belirten Kurum, Kırıkkale'nin hem merkezi hem de ilçelerinin 50 yıllık içme suyu problemini çözmek için Halifeli İçme Suyu Projesi'nin tamamlandığını ifade etti. Kurum, bugün açılışını yapacakları proje sayesinde daha nitelikli ve sağlıklı suya kavuşulacağını ifade etti.

Millet bahçesi çalışmalarına değinen Bakan Kurum, '81 ilde 81 milyon metrekare millet bahçesi' hedefiyle çalışmalarını sürdürdüklerini bildirdi. Kurum, şöyle devam etti:

"Kırıkkale'ye de dünyaya örnek olacak bir millet bahçesi projelendirdik. Tam 530 bin metrekarelik alanda bu projeyi yapıyoruz. İçinde doğal göletlerimiz, yürüyüş alanlarımız, bisiklet yollarımız, amfi tiyatrolarımız, çocuk oyun alanlarımız, yine etnospor etkinliklerinin yapılacağı alanlar ve evcil hayvanlarımızın parkı gibi birçok etkinliğimiz olacak. Vatandaşlarımız, hem Kırıkkaleli hem Ankaralı hem Kırşehirli hem de bu yol güzergahından geçen 43 ile giden vatandaşlarımızın faydalanacağı bir bölge millet bahçesini Kırıkkale'mize kazandırmış olacağız. Yaklaşık 50 milyon lira yatırım planlı projemizin ihalesi yapıldı, inşallah bir ay içinde inşaatlara başlamak ve önümüzdeki yıl da vatandaşlarımıza teslim etmek istiyoruz. Şimdiden Kırıkkale'mizin millet bahçesi hayırlı, uğurlu olsun."

Bakan Kurum, kentsel dönüşüm kapsamında da yine 81 ilde faaliyet yürüttüklerini, 'acil, öncelikli' dedikleri yerlerin dönüşümünü yaptıklarını söyledi.

Bu çerçevede şehrin içinde sıkışmış ve gerçekten ihtiyaç duyulan Ardiyeciler Sitesinde yaklaşık 17 bin metrekare üzerinde kurulu riskli binaların bulunduğu alana işaret eden Kurum, "Buraya ilişkin riskli alan teklifimizi Cumhurbaşkanlığımıza sunduk. Onayına müteakip 17 bin metrekarelik alanı Kırıkkale'mize bir yeşil alan olarak kazandırıyoruz." dedi.

Yeşil Vadi Millet Bahçesi Projesi'nin devam ettiğini dile getiren Kurum, şunları kaydetti:

"300 bin metrekarelik alanda gerçekten yol güzergahı üzerinde Kızılırmak'ın hemen yanında vatandaşlarımızın dinlenebileceği önemli bir projeyi Valiliğimiz, İl Özel İdaremiz ile birlikte yürütüyoruz. Bu kapsamda da Valiliğimize, İl Özel İdaremize 1,5 milyon lira hibe desteği sağlamak ve toplamda 4 milyon lira oluyor hibemiz, yine kredi desteklerimizle birlikte Valiliğimiz bu projeyi yıl sonuna kadar hızlı bir şekilde tamamlamak suretiyle Kırıkkale'mize de bu alanı kazandırmış olacağız."

Sosyal konut projeleri

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı hem 50 bin hem de 100 bin sosyal konut projelerini hatırlatan Kurum, "Bu projeler kapsamında hızlı bir şekilde inşaatlarımızı yapıyoruz. Bu çerçevede Kırıkkale'mizde 50 bin sosyal konut kapsamında merkez ve Delice ilçemize, içinde okulumuzun, ticaretimizin yine camimizin her türlü sosyal donatımızın olduğu 1321 konutu, 100 bin sosyal konut projesinde de 4 projede 731 konut olmak üzere toplamda 2 bin 42 konutu da Kırıkkale'mize dar gelirli vatandaşlarımızın ev sahibi olması için yapıyoruz." diye konuştu.

Kurum, belediyeyi ziyaretinde, ilçe ve belde belediye başkanlarını dinlediğini, kentin sorunlarını çözmek için gerekeni yapacaklarını ifade etti.

Kaynak: AA

Manşet

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