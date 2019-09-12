12.09.2019 11:26

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: "(Kentsel dönüşüm) Bu çerçevede kira, taşınma yardımı, kamulaştırma yardımları olmak üzere belediyelerimize ve vatandaşlarımıza 11 milyar lira kaynak sağlandı."

Kaynak: AA