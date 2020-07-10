Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, Kayseri'deki projelerden bahsetti Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, İLBANK Genel Kurul Toplantısı'nda Kayseri'de gerçekleştirilecek projelerden bahsetti.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, İLBANK Genel Kurul Toplantısı'nda Kayseri'de gerçekleştirilecek projelerden bahsetti.

Kayseri Büyükşehir Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Ankara'da düzenlenen İLBANK Genel Kurul Toplantısı'nda konuşan Bakan Kurum, Kayseri'de hayata geçirilecek projelere değindi.

Camikebir Kentsel Yenileme Projesi üzerinde duran ve Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ile yürüttükleri projenin önemini vurgulayan Kurum, birçok ilde gerçekleşecek çevre yenileme çalışmalarını da anlattı.

Kayseri Kaleiçi mevkisinde silüeti bozan binaların tamamını kaldıracaklarını kaydeden Kurum, "Bu kadim medeniyete ne kadar zarar veren yapı varsa kamulaştırmak suretiyle Türkiye'de dünyaya örnek olacak ve yaklaşık 100 milyon lira anlaşma bedeli olan bir proje. Kayseri için çok önemli olduğunu düşündüğümüz Kaleiçi mevkisinde, silüeti bozan binaların tamamını kaldırıyoruz." ifadesini kullandı.

Kurum, ayrıca, 12 ilde 10 bin sanayi sitesinin projelendirildiğini ve bunların arasında Kayseri'nin de olduğunu aktardı.

Kaynak: AA