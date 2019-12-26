Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: "Kanalla yapılması gereken İBB'ye ait altyapı tesislerinin...
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Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: "Kanalla yapılması gereken İBB'ye ait altyapı tesislerinin...

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: "Kanalla yapılması gereken İBB'ye ait altyapı tesislerinin yeniden yapım maliyetleri 10 milyar lirayı bulmamaktadır.

26.12.2019 16:40 | Son Güncelleme: 26.12.2019 16:40
Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum:

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: "Kanalla yapılması gereken İBB'ye ait altyapı tesislerinin yeniden yapım maliyetleri 10 milyar lirayı bulmamaktadır. Bu konudaki maliyet çalışmaları İBB'nin ilgili kuruluşlarıyla yapılmıştır."

Kaynak: AA
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