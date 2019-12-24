Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: "(Kanal İstanbul) Arsa sahipleri plan çerçevesinde haklarını...
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Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: "(Kanal İstanbul) Arsa sahipleri plan çerçevesinde haklarını...

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: "(Kanal İstanbul) Arsa sahipleri plan çerçevesinde haklarını alacaktır, plan Belediye Meclisinden geçecektir ve o plan çerçevesinde yürütülecektir"

24.12.2019 13:10 | Son Güncelleme: 24.12.2019 13:10
Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum:

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: "(Kanal ) Arsa sahipleri plan çerçevesinde haklarını alacaktır, plan Belediye Meclisinden geçecektir ve o plan çerçevesinde yürütülecektir"

Kaynak: AA
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