Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: "Kanal İstanbul Projesi'nde Yatay Mimari Esas Alınacak; İnsan...

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: "Kanal İstanbul Projesi'nde yatay mimari esas alınacak; insan ölçeğinde, kadim değerlerini koruyan çevre dostu ve aynı zamanda afet riskini bertaraf eden sağlıklı ve güvenli yaşam alanları planlanacaktır."