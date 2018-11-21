Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: "Kanal İstanbul Projesi'nde Yatay Mimari Esas Alınacak; İnsan...
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Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: "Kanal İstanbul Projesi'nde Yatay Mimari Esas Alınacak; İnsan...

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: "Kanal İstanbul Projesi'nde yatay mimari esas alınacak; insan ölçeğinde, kadim değerlerini koruyan çevre dostu ve aynı zamanda afet riskini bertaraf eden sağlıklı ve güvenli yaşam alanları planlanacaktır.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum:

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: "Kanal İstanbul Projesi'nde yatay mimari esas alınacak; insan ölçeğinde, kadim değerlerini koruyan çevre dostu ve aynı zamanda afet riskini bertaraf eden sağlıklı ve güvenli yaşam alanları planlanacaktır."

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