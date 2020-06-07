Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, Kağıthane'de incelemelerde bulundu Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Kağıthane'de devam eden kentsel dönüşüm projesine ilişkin, "Az katlı yatay mimari esaslı, gerçekten yöresel değerleri taşıyan içinde her türlü sosyal imkanı olan, insanlarımızın burada mutlu ve huzurlu, sağlıklı ve güvenli bir şekilde yaşamalarını temin...

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Kağıthane'de devam eden kentsel dönüşüm projesine ilişkin, "Az katlı yatay mimari esaslı, gerçekten yöresel değerleri taşıyan içinde her türlü sosyal imkanı olan, insanlarımızın burada mutlu ve huzurlu, sağlıklı ve güvenli bir şekilde yaşamalarını temin etmek amacıyla bu projeyi başlattık. Toplamda 745 bağımsız bölüm üreteceğiz. İnşallah önümüzdeki yıl bitmeden de ağustos ayında vatandaşlarımıza bu projemizi teslim etmiş olacağız." dedi.

Kurum, Kağıthane Yahya Kemal Mahallesi'ndeki proje alanında incelemelerde bulundu.

Çalışmalar hakkında bilgi alan Kurum, sonrasında gazetecilerin sorularını yanıtladı. Kurum, "Türkiye'nin her yerinde kentsel dönüşüm sloganıyla acil öncelikli dönüştürülmesi gereken 1,5 milyon konutun dönüşümü için tüm belediyelerimizle seferber halindeyiz. Hem İstanbul'umuzda hem de Türkiye'nin her ilinde bir kentsel dönüşüm projesi yapmak üzere kararlılıkla projelerimizi devam ettiriyoruz." diye konuştu.

İnceleme yaptığı alan hakkında bilgiler veren Kurum, şunları söyledi:

"Geçtiğimiz nisan ayında biliyorsunuz Kağıthane ilçemizde istinat duvarının kayması sebebiyle yıkılan bina vardı. Bu arkada görülen iş makinesinin görüldüğü alandaydı. Hemen o gün burada seferber olmak suretiyle Kağıthane Belediyemizle birlikte bir kentsel dönüşüm süreci başlattık. Bu süreç çerçevesinde etrafındaki 123 binada risk tespitini yapmak suretiyle, 34 bin metrekarelik alanda gerçekten örnek diyebileceğimiz bir kentsel dönüşüm projesi başlattık. Projemizin görseli. Az katlı yatay mimari esaslı, gerçekten yöresel değerleri taşıyan içinde her türlü sosyal imkanı olan, insanlarımızın burada mutlu ve huzurlu, sağlıklı ve güvenli bir şekilde yaşamalarını temin etmek amacıyla bu projeyi başlattık. Toplamda 745 bağımsız bölüm üreteceğiz. İnşallah önümüzdeki yıl bitmeden de ağustos ayında vatandaşlarımıza bu projemizi teslim etmiş olacağız."

Kurum, İstanbul'da değişik noktalarda kentsel dönüşüm projelerinin sürdüğünü anımsatarak, dün Kartal Orhantepe Mahallesi'ndeki projeyi yerinde incelediğini söyledi.

Esenler'de 60 bin konutluk bir projenin devam ettiğini dile getiren Kurum, "5 bin konutunu Esenler bölgesindeki riskli binalar için, 10 bin konutunu da çevre ilçelerdeki yine riskli binalar ve sosyal donatı alanındaki binaların dönüşümü için ayırdık. Onları da 2021'e kadar etaplar halinde tamamlayacağız. Gaziosmanpaşa'da 5 bin konutluk proje yürütüyoruz. Orayı da bugün yerinde inceledik. Bunun dışında Üsküdar'da, Kartal'da, Beykoz'da, Ümraniye'de, Beyoğlu'nda... Beyoğlu'nda şehir merkezinde örnek bir dönüşüm projesini yürütüyoruz. Bahçelievler'de bu noktada örnek bir projemiz olacak."

Kurum, Bahçelievler, Bağcılar, Fikirtepe, Zeytinburnu'nda, Tozkoparan'da çalışmaların devam ettiğini anlatarak, tüm Türkiye'de bu projelerin sayısını artıracaklarını kaydetti.

Kurum, daha sonra Levent Camisi projesini yerinde inceledi.

Kaynak: AA