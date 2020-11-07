Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: "(İzmir'de) Bugün itibarıyla 61 bin 735 binada, 348 bin bağımsız bölümde hasar tespit çalışması tamamlanmıştır."

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: "(İzmir'de) Bugün itibarıyla 61 bin 735 binada, 348 bin bağımsız bölümde hasar tespit çalışması tamamlanmıştır.