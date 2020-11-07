Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: "(İzmir'de) Bugün itibarıyla 61 bin 735 binada, 348 bin bağımsız bölümde hasar tespit çalışması tamamlanmıştır."
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Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: "(İzmir'de) Bugün itibarıyla 61 bin 735 binada, 348 bin bağımsız bölümde hasar tespit çalışması tamamlanmıştır."

07.11.2020 11:21 | Son Güncelleme: 07.11.2020 11:24
Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum:

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: "(İzmir'de) Bugün itibarıyla 61 bin 735 binada, 348 bin bağımsız bölümde hasar tespit çalışması tamamlanmıştır.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: "(İzmir'de) Bugün itibarıyla 61 bin 735 binada, 348 bin bağımsız bölümde hasar tespit çalışması tamamlanmıştır."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Tosun

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Şu an buradasınız: Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: "(İzmir'de) Bugün itibarıyla 61 bin 735 binada, 348 bin bağımsız bölümde hasar tespit çalışması tamamlanmıştır." - İzmir
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