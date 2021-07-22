Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, İtalya'da G20 Çevre Bakanları Toplantısı'na katıldı
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Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, İtalya'da G20 Çevre Bakanları Toplantısı'na katıldı

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, İtalya'da G20 Çevre Bakanları Toplantısı'na katıldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, İtalya'nın Napoli kentinde düzenlenen G20 Çevre Bakanları Toplantısı'na katıldı.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, İtalya'nın Napoli kentinde düzenlenen G20 Çevre Bakanları Toplantısı'na katıldı.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, G20 Çevre Bakanları Toplantısı'na katılmak üzere İtalya'ya geldi. Bakan Kurum, Napoli kentinde düzenlenen toplantıda, G20 ülkelerinin bakanları ve ilgili kuruluş temsilcileriyle, biyoçeşitlilik kaybı, kirlilik, çölleşme, su ve doğal kaynakların sürdürülemez kullanımını konuşmak ve çözüm aramak için bir araya geldi. Bakan Kurum, toplantı sonrasında sosyal medya hesabında yaptığı açıklamada, "G20 ülkeleri Çevre, İklim ve Enerji Bakanları toplantısındayız. G20 ülkelerinin bakanları ve ilgili kuruluş temsilcileriyle biyoçeşitlilik kaybı, kirlilik, çölleşme, su ve doğal kaynakların sürdürülemez kullanımını konuşmak ve çözüm aramak için bir araya geldik" dedi.

G20 Dönem Başkanı İtalya'nın ev sahipliğinde Napoli'de gerçekleştirilen toplantının ilk oturumunda, atık su yönetimi politikası ile su kaynaklarını korumaya, kirliliği önlemeye ve su tüketiminin azaltılmasına yönelik çalışmaları ele aldıkları belirten Bakan Kurum, "Dünyada alarm verici seviyelere ulaşan biyolojik çeşitlilik kaybına dair gerçekleştirdiğimiz bilimsel araştırmaları anlattığımız toplantıda, ülkemizde artan korunan alan büyüklüğünden millet bahçeleriyle oluşturduğumuz ekolojik koridorlara kadar pek çok konu başlığını aktardık" ifadelerini kullandı.

"Türkiye olarak önümüzdeki dönemde BM Biyolojik Çeşitlilik Sözleşmesi'nin 16. Taraflar Konferansı'na ev sahipliği yapacak ve başkanlığını iki yıl için üstleneceğiz" diyen Bakan Kurum, biyolojik çeşitliliğin korunması ve sürdürülebilir kullanımı yolunda atılacak adımlarda Türkiye'nin öncü bir rol oynayacağını belirtti.

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, İtalya'da G20 Çevre Bakanları Toplantısı'na katıldı - Haberler
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