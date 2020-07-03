Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, İstanbul Finans Merkezi inşaatında incelemelerde bulundu -...
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Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, İstanbul Finans Merkezi inşaatında incelemelerde bulundu -...

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, toplam 3,5 milyon metrekare inşaat alanına sahip İstanbul Finans Merkezi'nin 2021 Aralık ayına yetiştirilmesi için gece gündüz mesai harcandığını söyledi.

03.07.2020 19:38 | Son Güncelleme: 03.07.2020 19:46

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, toplam 3,5 milyon metrekare inşaat alanına sahip İstanbul Finans Merkezi'nin 2021 Aralık ayına yetiştirilmesi için gece gündüz mesai harcandığını söyledi.

Bakan Murat Kurum, Ataşehir'de yapımı süren İstanbul Finans Merkezi inşaatında incelemelerde bulundu. Kurum, incelemelerinin ardından yaptığı açıklamada, 300 bin metrekare alana inşa edilen İstanbul Finans Merkezi'nde inşaat ilerleme seviyesinin yüzde 34'e geldiğini bildirdi.

Şu an itibarıyla 4 bin 800 işçinin alanda yoğun bir mesai harcadığını belirten Kurum, "Toplamda 3,5 milyon metrekare inşaat alanına sahip İstanbul Finans Merkezi'mizi inşallah 2021 Aralık ayına yetiştirmek için gece gündüz mesai harcanıyor." dedi.

Finans merkezinde hem inşaat ilerlemelerini hem de firmaların durumlarını yerinde tespit etme fırsatı bulduklarına değinen Kurum, şöyle konuştu:

"Bittiğinde dünyada örnek gösterilecek, hakikaten finans anlamında, finansı destekleyen kuruluşlar anlamında çok önemli bir süreci burada İstanbul'umuzda yaşatmış olacağız. Hedefimiz 2021 Aralık ayına yetiştirmek. Bittiğinde aynı anda 50 bin kişinin çalışacağı önemli bir finans merkezi inşallah hem ülkemize hem de dünyaya kazandırılmış olacak. Biz Bakanlık olarak süreci takip ediyoruz. Hazine ve Maliye Bakanlığı'mızın koordinasyonunda da buradaki bankalarımızın yapım süreçlerini birlikte yürütüyoruz. İnşallah İstanbul'umuza şimdiden hayırlı uğurlu olsun diyorum."

Bakan Murat Kurum'a incelemeleri sırasında Bakan Yardımcısı Fatma Varank ile TOKİ Başkanı Ömer Bulut da eşlik etti.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, İstanbul Finans Merkezi inşaatında incelemelerde bulundu -...

Kaynak: AA

Manşet

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