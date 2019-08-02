Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, incelemelerde bulundu

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, incelemelerde bulundu

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum'un incelemelerinden detaylar SAKARYA - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, 17-18 Temmuz'da yaşanan selden etkilenen Sakarya'nın Kocaali ilçesindeki Maden Deresi mesire alanını ziyaret etti.

2.08.2019 21:07
Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, incelemelerde bulundu

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum'un incelemelerinden detaylar SAKARYA - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, 17-18 Temmuz'da yaşanan selden etkilenen Sakarya'nın Kocaali ilçesindeki Maden Deresi mesire alanını ziyaret etti.

Kaynak: AA
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