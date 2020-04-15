Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, il müdürleriyle video konferansla görüştü
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Murat Kurum, Güncel

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, il müdürleriyle video konferansla görüştü

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, il müdürlüklerinin yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı yürütülen mücadelede yerel yönetimlerle koordinasyon ve iletişim halinde olmasının, sürecin daha sağlıklı bir şekilde yönetilmesi açısından önemli olduğunu vurguladı.

15.04.2020 19:10 | Son Güncelleme: 15.04.2020 19:16
Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, il müdürleriyle video konferansla görüştü

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, il müdürlüklerinin yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı yürütülen mücadelede yerel yönetimlerle koordinasyon ve iletişim halinde olmasının, sürecin daha sağlıklı bir şekilde yönetilmesi açısından önemli olduğunu vurguladı.

Kurum, Bakanlığına bağlı 81 ilin çevre ve şehircilik il müdürüyle video konferans aracılığıyla görüştü. Koronavirüs salgınının zararlarını asgari bir noktaya çekebilmek için devletin tüm kurum ve kuruluşlarıyla her türlü tedbiri aldığını belirten Kurum, vatandaşların da salgını etkisiz kılmak için gerekli hassasiyeti azami ölçüde gösterdiğini söyledi.

Koronavirüsle mücadeledeki başarının, vatandaşların hijyenini sağlamak ve şehirlerin temiz ve hijyenik olmasından geçtiğine dikkati çeken Kurum, Bakanlık olarak bu kapsamdaki tedbirleri hızlı bir şekilde aldıklarını ve çalışmalar yürüttüklerini bildirdi.

Kurum, tedbirler kapsamında tüm valiliklere genelgeler gönderdiklerini ve il müdürlüklerine talimatlar verdiklerini anımsatarak şöyle devam etti:

"Çiftçilerimize destek olmak amacıyla atıl durumdaki hazine arazilerimizin çiftçilerimize ecrimisil bedeli üzerinden tahsisini gerçekleştirdik. Biliyorsunuz daha önce ecrimisil bedelinin yarısı üzerinden yapmış olduğumuz kiralamalarda nisan, mayıs ve haziran ayı taksitlerini ötelemiş olduk. Yine tarıma destek olmak amacıyla da Tarım ve Orman Bakanlığımız ile çiftçilerimize hazine taşınmazlarının bedelsiz bir şekilde kiraya verilmesi, tahsisi süreci üzerinden üretimi arttırmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz."

"Yerel yönetimlere destek vermeye gayret gösteriyoruz"

Eldiven, maske ve hijyen malzeme atıklarının toplanması ve depolanması konusunda bir genelgelerinin olduğunu anımsatan Kurum, şu bilgileri verdi:

"Bu hem vatandaşlarımızın sağlığı hem de şehirlerimiz adına önemli. Bu çöplerin 72 saat bekletilmesi ve bekletildikten sonra bertarafı önem arz ediyor. Yine sağlık kuruluşlarımızdaki atıkların da tıbbi atık çerçevesinde değerlendirilmesi hususunda genelgemiz oldu. Ayrıca, gemilerden alınan çöplerin toplanmasında dikkat edilmesi gerekenlerle ilgili denize kıyısı olan 28 ilimize genelgemizi gönderdik. Atık su arıtma tesislerine yönelik ilave tedbirlerimiz vardı, bu tedbirleri de yine illerimize gönderdik."

Bu süreçte yerel yönetimlerle tek tek görüştüklerini ifade eden Kurum, şu değerlendirmeyi yaptı:

"Bu görüşmelere il müdürlerimiz de dahil oluyor. İllerimizde virüsle alakalı sıkıntı, problem ya da virüse karşı alınan tedbirler neyse bu tedbirleri hep birlikte istişare ediyoruz. Bunun dışında ilimizdeki projeleri detaylı bir şekilde, sanki şehrimize gitmiş gibi görüşmek suretiyle hem ilerleme safhalarını görüp hem de projede bu süreçte sıkıntı varsa ona müdahil olabilmek adına tedbirlerimizi alıyoruz. Yerel yönetimlerimize hem bundan önceki işlerle ilgili desteklerimizi hem de bundan sonraki sürece ilişkin desteklerimizi vermeye gayret gösteriyoruz."

Vatandaşların suyunun kesilmemesi için genelge

Bakan Kurum, il müdürlerine seslenerek "Bu salgını bertaraf etmek için aldığımız tüm kararların uygulaması, bu noktada çok büyük önem arz ediyor. Özellikle yerel yönetimlerimizle koordinasyon ve iletişim halinde olmanız, bu sürecin daha sağlıklı bir şekilde yönetilmesi ve yürütülmesi açısından da yine önem arz etmektedir." ifadelerini kullandı.

Yerel yönetimlere bu süreçte vatandaşların içme suyu bağlantısının kesilmemesi için genelge gönderdiklerini hatırlatan Kurum, TOKİ ve Emlak Konut'tan ev alan vatandaşların nisan ve mayıs ayı taksitlerini ötelediklerini anımsattı.

Kurum, "Pandemi Sonrası Çevre ve Şehircilik" başlıklı bir çalışma yaparak bunu bir rapor haline getirebileceklerini ifade ederek şunları kaydetti:

"Çevreye ve doğaya ilişkin adımlarımızı hesap ederek atmak zorundayız. Projelerimizi yaparken acaba çevreye, doğaya bir zarar verir mi diye düşünmek durumundasınız. Türkiye genelinde Bakanlığımıza bağlı 500'e yakın şantiyemiz var. Hepsine buradan hakim olmamız söz konusu değil. Sizler illerinizde yapılan projeleri takip etmek, bizim gözümüzden onlara bakmak durumundasınız. Bir hata varsa bizim adımıza müdahale etmek durumundasınız. Sizin göreviniz çevreye ve doğaya, vatandaşımızın hayatına ilişkin tüm adımları atarken bunları hesap etmektir."

Pandemi sonrası millet bahçelerinin açılışını gerçekleştireceklerini söyleyen Bakan Kurum, "Her ilde bir millet bahçesi yapıyoruz. İnşallah bu süreç tamamlandığında pek çok millet bahçesinin açılışını hep birlikte gerçekleştireceğiz. Evinde kalarak sürece destek veren vatandaşlarımız yaz geldiğinde adeta bunun acısını millet bahçelerinde çıkarsın. Bu süreçte en çok çocuklarımız ve ihtiyarlarımız evde kaldılar. İnşallah dedelerimiz, ninelerimiz torunlarıyla millet bahçelerinde gönüllerince vakit geçirecekler." diye konuştu.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, il müdürleriyle video konferansla görüştü

Kaynak: AA

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