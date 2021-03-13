Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: "İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu'nun Rahmeti Rahman'a kavuşan muhterem annelerine Cenabı Allah'tan rahmet...

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: "İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu'nun Rahmeti Rahman'a kavuşan muhterem annelerine Cenabı Allah'tan rahmet diliyorum, mekanı cennet olsun. Bakanımıza ve değerli ailesine Rabbim sabır versin.