Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: "İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu'nun Rahmeti Rahman'a kavuşan muhterem annelerine Cenabı Allah'tan rahmet...
13.03.2021 11:32 | Son Güncelleme: 13.03.2021 11:39
Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: "İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu'nun Rahmeti Rahman'a kavuşan muhterem annelerine Cenabı Allah'tan rahmet diliyorum, mekanı cennet olsun. Bakanımıza ve değerli ailesine Rabbim sabır versin.
Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: "İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu'nun Rahmeti Rahman'a kavuşan muhterem annelerine Cenabı Allah'tan rahmet diliyorum, mekanı cennet olsun. Bakanımıza ve değerli ailesine Rabbim sabır versin." - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı