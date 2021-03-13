Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: "İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu'nun Rahmeti Rahman'a kavuşan muhterem annelerine Cenabı Allah'tan rahmet...
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Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: "İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu'nun Rahmeti Rahman'a kavuşan muhterem annelerine Cenabı Allah'tan rahmet...

13.03.2021 11:32 | Son Güncelleme: 13.03.2021 11:39
Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum:

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: "İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu'nun Rahmeti Rahman'a kavuşan muhterem annelerine Cenabı Allah'tan rahmet diliyorum, mekanı cennet olsun. Bakanımıza ve değerli ailesine Rabbim sabır versin.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: "İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu'nun Rahmeti Rahman'a kavuşan muhterem annelerine Cenabı Allah'tan rahmet diliyorum, mekanı cennet olsun. Bakanımıza ve değerli ailesine Rabbim sabır versin." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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