Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: "Hedefimiz 2030 yılında 7.5 milyon konutu öncelik ve aciliyet durumuna göre dönüştürmek"

Bakan Kurum: "Plastik poşetleri 2019 yılı itibariyle ücretli hale getiriyoruz"

ANKARA(İHA)- Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum,"Sürdürülebilir Şehirler Projesi" açılış töreninde konuştu.