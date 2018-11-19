Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: "Hedefimiz 2030 Yılında 7.5 Milyon Konutu Öncelik ve Aciliyet...
Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: "Hedefimiz 2030 yılında 7.5 milyon konutu öncelik ve aciliyet durumuna göre dönüştürmek" Bakan Kurum: "Plastik poşetleri 2019 yılı itibariyle ücretli hale getiriyoruz"ANKARA(İHA)- Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, " Sürdürülebilir Şehirler Projesi"...
Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: "Hedefimiz 2030 yılında 7.5 milyon konutu öncelik ve aciliyet durumuna göre dönüştürmek"
Bakan Kurum: "Plastik poşetleri 2019 yılı itibariyle ücretli hale getiriyoruz"
ANKARA(İHA)- Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum,"Sürdürülebilir Şehirler Projesi" açılış töreninde konuştu.