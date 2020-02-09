Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum hasar gören mahallelerde incelemelerde bulundu
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un vatandaşlarla sohbet etmesi Deprem çadırı önünde oynayan çocuklar Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum'un bilgisayar üzerinde incelemeler yapması Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum'un çay ocağında çay içmesiELAZIĞ - Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum,...
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un vatandaşlarla sohbet etmesi
Deprem çadırı önünde oynayan çocuklar
Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum'un bilgisayar üzerinde incelemeler yapması
Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum'un çay ocağında çay içmesi
ELAZIĞ - Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, Elazığ'da depremde hasar gören mahallerde incelemelerde bulundu.