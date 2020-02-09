Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum hasar gören mahallelerde incelemelerde bulundu
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Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum hasar gören mahallelerde incelemelerde bulundu

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un vatandaşlarla sohbet etmesi Deprem çadırı önünde oynayan çocuklar Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum'un bilgisayar üzerinde incelemeler yapması Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum'un çay ocağında çay içmesiELAZIĞ - Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum,...

09.02.2020 22:15 | Son Güncelleme: 09.02.2020 22:16
Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum hasar gören mahallelerde incelemelerde bulundu

Çevre ve Şehircilik Bakanı 'un vatandaşlarla sohbet etmesi

çadırı önünde oynayan çocuklar

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum'un bilgisayar üzerinde incelemeler yapması

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum'un çay ocağında çay içmesi

- Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, 'da depremde hasar gören mahallerde incelemelerde bulundu.

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum hasar gören mahallelerde incelemelerde bulundu
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