Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, Giresun'da yapımı süren konutlara ilişkin bilgi verdi Açıklaması
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, Giresun'da yapımı süren konutlara ilişkin bilgi verdi Açıklaması

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, Giresun'da yapımı süren konutlara ilişkin bilgi verdi Açıklaması
Anadolu Ajansı / Ayşe Şensoy Boztepe - Haberler | Güncel

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Giresun'un Dereli ve Doğankent ilçelerinde yaptıkları 227 konut ve 152 dükkanı bu yılın eylül ayında, kalan konutları ve köy evlerini de bu yılın sonuna kadar teslim edeceklerini bildirdi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Giresun'un Dereli ve Doğankent ilçelerinde yaptıkları 227 konut ve 152 dükkanı bu yılın eylül ayında, kalan konutları ve köy evlerini de bu yılın sonuna kadar teslim edeceklerini bildirdi.

Bakan Kurum, yaptığı yazılı açıklamada, son yıllarda Türkiye'de deprem, sel, heyelan gibi afetlerle daha sık karşı karşıya kalındığını, özellikle Karadeniz Bölgesi'nde aşırı yağışlardan kaynaklanan sel ve heyelanın neden olduğu büyük afetler, büyük acılar yaşandığını belirterek, afetler nedeniyle hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diledi.

Geçen yıl bugün Giresun'da büyük bir sel felaketi yaşandığını anımsatan Kurum, bu yıl da Rize, Artvin, Düzce, Kastamonu, Sinop ve Bartın'da sel felaketleriyle karşı karşıya kalındığını belirtti.

Bu afetlerde, can kayıpları yaşandığını, yaralıların olduğunu, vatandaşların evlerini, dükkanlarını kaybettiklerini ifade eden Kurum, "Devletimiz her zaman olduğu gibi o gün de Giresun'da tüm kurumlarıyla milletinin yanında oldu. Bakanlıklarımızla, AFAD'la, Kızılay'la, emniyet güçlerimiz, sağlık ekiplerimizle sel felaketinin yaşandığı ilk andan itibaren Giresun'daydık. Vatandaşlarımızın acılarını paylaştık. Çok kısa bir süre içerisinde arama kurtarma ve hasar tespit çalışmalarımızı tamamladık." bilgisini verdi.

Geçen bir yılda vatandaşla el birliğiyle Giresun, Dereli, Doğankent ve Tirebolu'da selin izlerini sildiklerine işaret eden Kurum, altyapıdan üst yapıya kadar Giresun için acilen yapılması gereken her şeyi yaptıklarını, yapmaya da devam ettiklerini vurguladı.

"Yeni Dereli Projemizle ilçe merkezini baştan sona yeniliyoruz"

Kurum, şu an Dereli'de yeni bir ilçe merkezi kurulduğunu belirterek, şöyle devam etti:

"Afet konutlarımızla, kentsel dönüşüm konutlarımızla vatandaşlarımıza daha güvenli yaşam alanları sunuyoruz. Yeni Dereli Projemizle konutlar, dükkanlar, kamu binaları ve yeşil alanlarımızla ilçe merkezini baştan sona yeniliyoruz. Giresun'da şehrin mimarisine uygun, yatay mimari esaslı, mahalle kültürünü, komşuluk hukukunu en güzel haliyle yaşatacak şekilde konutlarımızı yapıyoruz. Köy evlerimizi, alt katta ahırı, üst katta konut alanı olmak üzere iki katlı olacak şekilde inşa ediyoruz. Çalışmalarımıza tek bir gün bile ara vermedik. Giresun'da şehir merkezinde ve köylerinde yapacağımıza söz verdiğimiz 619 konutumuzun 142'sini teslim ettik. Dereli'de ve Doğankent'te yaptığımız 227 konut ve 152 dükkanı bu yılın eylül ayında, kalan konutlarımızı, köy evlerimizi de bu yılın sonuna kadar teslim edeceğiz. Dereli merkezde yaptığımız 71 konut ve 82 dükkan ile Doğankent'teki 156 konut ile 70 dükkanın inşaatları tamamlanmak üzere. Eylül ayında konutlarımızın teslimini yapacağız."

Giresun Merkez, Dereli, Doğankent ve Tirebolu'da yapılan 250 köy evini de bu yıl bitmeden vatandaşlara teslim edeceklerini bildiren Kurum, tüm konutları yeşil alanlarıyla, yürüyüş ve bisiklet yollarıyla, yeni kaymakamlık, emniyet, öğretmen evi, okul, meslek yüksekokulu gibi sosyal donatılarıyla etaplar halinde tamamlayacaklarını ifade etti.

Kurum, çalışmaların vatandaşlara hayırlı olmasını dileyerek, şunları kaydetti:

"Giresun'u nasıl ayağa kaldırdıysak, vatandaşımız için daha güvenli ve sağlıklı konutlar, dükkanlar yaptıysak bugün Kastamonu'da, Sinop'ta, Bartın'da, Rize'de de aynı şekilde afetlere dayanıklı konutlarımızı ve dükkanlarımızı yapacağız. Bakanlık olarak hazırladığımız bölgesel ve yerel eylem planlarıyla, yaşadığımız tüm bu afetlere neden olan iklim değişikliğiyle mücadelemizi, şehirlerimizi iklim değişikliğine uyumlu hale getirecek çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz. Vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini korumak için İller Bankamızla, TOKİ'mizle ve tüm birimlerimizle adeta bir seferberlik anlayışıyla hareket ediyoruz. Devletimiz, tüm kurumları ve imkanlarıyla milletinin yanındadır, yanında olmaya da devam edecektir."

SON DEPREMLER: Türkiye ve dünyadan son dakika depremler listesi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ayşe Şensoy Boztepe

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Murat Kurum Mustafa Destici Jens Stoltenberg Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Tarkan Ebru Şallı Acun Ilıcalı Burcu Biricik
Spor Ali Koç Gervinho Mesut Özil Arda Turan Muhammed Gümüşkaya
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, Giresun'da yapımı süren konutlara ilişkin bilgi verdi Açıklaması - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 22.8.2021 15:08:55. #1.15#

title