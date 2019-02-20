Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum Gaziantep'te

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Gaziantep'te çeşitli ziyaretler gerçekleştirdi.

Bazı temas ve incelemelerde bulunmak üzere kente gelen Kurum, İleri Biyolojik Su Arıtma Tesisi'ni ziyaret ederek Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'den çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

Daha sonra Yeşilvadi Parkı'na geçen Kurum ve beraberindekiler, golf araçları ve trenle parkta gezinti yaptı.

Bakan Kurum, merkez Şahinbey ilçesindeki Mavikent Mahallesi'nde oturan Şehit Sinan İnce'nin ailesi ve Gaziler Vakfı Başkanı Mehmet Yeter'in evine konuk oldu.

Ziyaretlerinde vatandaşlarla sohbet eden Kurum, Mavikent Sanayi Sitesi'nde de esnafla bir araya geldi, Kurum Şahinbey Belediyesince inşaatları süren kentsel dönüşüm alanlarında da incelemelerde bulundu.

Kaynak: AA