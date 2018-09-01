Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: "Foça'daki Kirlilik Kontrol Altında"

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, bir dizi incelemelerde bulunmak için geldiği Muğla'da İzmir Foça'da denizdeki ham petrol kirliliği ve imar barışı hakkında açıklamalarda bulundu. Bakan Kurum Foça'daki kirliliğin kontrol altına alındığını açıklarken, imar barışının Aralık 2017 tarihinden sonraki dönemi kapsamadığını, bu tarihten sonra kaçak yapılan yapıların yıkılacağını açıkladı.

"Foça'daki kirlilik kontrol altında"

İzmir Foça'da denizde yaşanan akaryakıt kirliliğinin şu anda kontrol altına alındığını ve sorumlularının cezalandırılacağını belirten Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Bugün Muğla'ya gelmemizin sebeplerinden biri de denizlerimizde yaşanan kirlilikleri ki, üç tarafı denizlerle çevrili bir ülkeyiz. Bu kirlilikleri yerinde tespit etmek, bu kirliliklere gerekli uyarıları, cezaları, şartları yerinde görerek gerçekleştirmek ve hem yaşayan halkımızın, hem buraya gelen halkımızın açıkçası dikkatlerini çekmek istiyoruz. İzmir Foça'da akaryakıt kirliliğinden dolayı kirlilik oluştu, akaryakıt sahile vurdu. Buna ilişkin Çevre Şehircilik İl Müdürlüğümüz ve Çevre Yönetimi Genel Müdürümüz sahada yerinde temizlik uygulamasının tespitini ve denetimini yapıyor. Şu an konu kontrol altına alınmış durumda. 80 kişi sahada çalışıyor. Denizde kirliliğin getirilmesi için de çalışmalar ekiplerimizce hızlı bir şekilde sürdürülüyor. Ama şu anda kontrol altına alınmış durumda. Kirliliğin kaynağına ilişkin de çalışmalar yapılacak. Gerekli cezai yaptırım da kim tarafından yapıldıysa eğer tespit edilerek gerekli cezai yaptırım da belirtmek isterim. Bunlara anında müdahale edip, çevrenin denizin, sahilin bundan en az zarar görmesi noktasında müdahalelerimizi yapma. Sakarya'daki mevzuya ilişkin de denizde bir kirlilik olmadığını dün açıkladık. Bakanlığımızca tespit edilen değerlere göre denizde bir kirlilik yok, kirliliğin sebepleri araştırılıyor, ancak denizde bir kirlilik söz konusu değil" dedi.

"İmar barışındaki hedefimiz 13 milyon başvuru"

İmar Barışı'nda bugüne kadar 4 milyon başvuru yapıldığını, beklentilerinin 13 milyon olduğunu belirten Bakan Kurum, 31 Aralık 2017 tarihinden sonra yeni kaçak yapılar tespit edildiğini bunlara da asla müsaade etmeyeceklerini açıkladı. Bakan Kurum, "Bizim bakanlığımızın hükümetimizin iyi niyetle çıkardığı 31 Aralık 2017 tarihine kadar olan yapıları ilgilendiren bir yasa. Bu yasada bundan önce yapılmış kaçak, mağdur olmuş yine bir şekilde burada yaşıyor, ancak, iskan noktasında, elektrik su noktasında sıkıntıları olan vatandaşlarımızın sıkıntılarını gidermek adına çıkarılmış bir yasa. Bu yasadan bugüne kadar 4 milyon kişi başvurdu, 2 milyar TL'nin üzerinde de bir başvuru bedeli söz konusu ki beklentimiz 13 milyon başvuru. Bu daha önce de ifade ettiğim gibi 31 Aralık 2017 tarihine kadar olan yapıları ilgilendiriyor" dedi.

Muğla'da 630 kaçak yapı tespit edildi

Bakan Kurum, imar barışının 2017 yılı sonuna kadar olan yapıları kapsadığını, fakat Muğla'da bu tarihten sonra yapılan incelemelerde 630 kaçak bina tespit edildiğini söyledi. Kurum, "Ama görüyoruz ki, mesela Muğla ilimizde bizim teftiş elamanlarımızın yaptığı incelemede, Fethiye'de 236, Köyceğiz'de 105, Marmaris'te 89, Datça'da 77, Menteşe'de 84, Bodrum'da 8, Milas'ta 11, Ortaca'da 3, Ula'da 6, Dalaman'da bir olmak üzere şu an 15-20 günde tespit edilen sayı 630 adet İmar Barışı'na uymayan yeni kaçak yapı yapılıyor" dedi.

"Yeni kaçak yapılara müsaade etmeyeceğiz"

2017 tarihinden sonra yapılan kaçak yapıların İmar Barışı kapsamında başvuruları yapılması, paralarının yatırılması durumunda bile kesinlikle müsaade edilmeyeceğini ve yatırılan paraların devlete irad kaydedileceğini söyleyen Bakan Kurum, "Buradan hem Büyükşehir Belediye Başkanımızı, hem de ilçe belediye başkanlarımız ile konuştuk. Onlara bu kaçak yapıların yıkılması talimatını verdik ve bu kaçak yapılar yıkılacak. Bu yapılar İmar Barışı'na başvursa, kayıt belgesi alsa, parasını yatırsa dahi bu barıştan yararlanamayacaklar. Bunu vatandaşlarımızın net bir şekilde bilmesini istiyoruz. Yatırdıkları bir bedel varsa, imar barışına bu konu uymuyorsa bu bedel de devletimize irat kaydedilecek. Bunları da bilmelerini isteriz. Sahadaki uygulamamız ise ilgili belediyelerimiz tarafından valilik koordinesinde bunların hepsi yıkılacak. Yeni kaçak yapı yapılmasına müsaade etmeyeceğiz. Bunu edenlerle ilişkin de kanuni işlemler neyse, bu işlemler Bakanlığımız nezdinde yapılacak ve takipleri yapılacak. Bunları da herkesin açık ve net bilmesini istiyoruz. Buradan hem vatandaşlarımıza, hem de Belediyelerimize çağrıda bulunuyorum. Bu yapıları yapanlara cezai işlem neyse yapılacaktır. Belediyelerimiz de bunlara müsaade etmesin. Etmesi halinde de onlara ilişkin gereken neyse bunları yapacağımızı yine ifade etmek istiyorum" dedi.

Bakan Kurum, Muğla'da Marmaris'te Mavi Kart uygulaması, Köyceğiz'de Mesire alanı, Ortaca Dalyan'da tekne ile kanal ve Dalyan ağzı kumsalında incelemede bulunacak. Tedavileri tamamlanan caretta caratta deniz kaplumbağalarının denize bırakılması programına katılacak ve akşam de genel bir değerlendirme toplantısı yapacak. - MUĞLA