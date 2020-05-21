Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: "Ezan, bağımsızlığımızın, istiklalimizin ayrılmaz simgesidir"
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Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: "Ezan, bağımsızlığımızın, istiklalimizin ayrılmaz simgesidir"

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, ezanın, bağımsızlığın ve istiklalin ayrılmaz simgesi olduğunu belirterek, "Ezana düşman olan zihniyet, bu millete düşmandır, bu ülkeye düşmandır". ifadesini kullandı.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum:
21.05.2020 05:48 | Son Güncelleme: 21.05.2020 05:48

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, ezanın, bağımsızlığın ve istiklalin ayrılmaz simgesi olduğunu belirterek, "Ezana düşman olan zihniyet, bu millete düşmandır, bu ülkeye düşmandır". ifadesini kullandı.

Kurum, Twitter hesabından, İzmir Müftülüğünün ses sistemini sabote ederek, bazı camilerin hoparlörlerinden müzik yayını yapılmasına ilişkin paylaşımda bulundu.

Bakan Kurum paylaşımında, "Ezan, bağımsızlığımızın, istiklalimizin ayrılmaz simgesidir. Ezana düşman olan zihniyet, bu millete düşmandır, bu ülkeye düşmandır, bu milletin bin yıllık inancına düşmandır. Asla başaramayacaksınız!" değerlendirmesini yaptı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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