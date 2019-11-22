Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum esnaf ziyareti yaptı
Haberler » Politika » Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum esnaf ziyareti yaptı - Haber

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum esnaf ziyareti yaptı

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, çeşitli ziyaretler kapsamında Sinop'a geldi.

22.11.2019 12:56 | Son Güncelleme: 22.11.2019 13:01
Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum esnaf ziyareti yaptı

Çevre ve Şehircilik Bakanı , çeşitli ziyaretler kapsamında 'a geldi.


Sabah saatlerinde Sinop'a gelen Bakan Murat Kurum'a, Sinop Valiliğinde karşılama töreni yapıldı. Ardından valilik anı defterini imzalayan Kurum'a, Sinop Valisi Köksal Şakalar tarafından kotra takdim edildi. Kurum, valilik toplantı salonunda basına kapalı istişare toplantısına katıldı. Toplantıda il genelinden birçok yerel yönetici hazır bulundu.


Devamında Bakan Kurum, Sinop'un ünlü Sakarya Caddesi'nde esnafı ziyaret etti ve Alaaddin Camisi'nde cuma namazını kıldı. - SİNOP

Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et