Son dakika haber: Bakan Kurum, Erzincan'da kentsel dönüşüm alanlarını inceledi
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Son dakika haber: Bakan Kurum, Erzincan'da kentsel dönüşüm alanlarını inceledi

17.10.2020 20:01 | Son Güncelleme: 17.10.2020 20:44

Son dakika habere göre Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Erzincan'daki programları kapsamında kentsel dönüşüm projelerinin yapılacağı alanlarda incelemelerde bulundu.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Erzincan'daki programları kapsamında kentsel dönüşüm projelerinin yapılacağı alanlarda incelemelerde bulundu.

Bakan Kurum, Vali Mehmet Makas, AK Parti Erzincan milletvekilleri Burhan Çakır, Süleyman Karaman, Belediye Başkanı Bekir Aksun ile Kızılay ve Hocabey mahallelerini gezdi.

Burada kentsel dönüşüm alanında çalışan inşaat işçileriyle bir süre sohbet eden Kurum, Vasgirt Deresi rekreasyon sahasında inceleme yaptı.

Kurum, Vali Makas ve Belediye Başkanı Aksun'u da makamlarında ziyaret ederek, kentteki yatırımları görüştü.

İncelemelerinin ardından AK Parti İl Başkanlığına geçen Kurum, burada partililerle bir süre sohbet etti.

Son dakika haber: Bakan Kurum, Erzincan'da kentsel dönüşüm alanlarını inceledi
Son dakika haber: Bakan Kurum, Erzincan'da kentsel dönüşüm alanlarını inceledi
Son dakika haber: Bakan Kurum, Erzincan'da kentsel dönüşüm alanlarını inceledi
Son dakika haber: Bakan Kurum, Erzincan'da kentsel dönüşüm alanlarını inceledi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Barış Yalçınkaya

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