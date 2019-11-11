11.11.2019 12:06 | Son Güncelleme: 11.11.2019 12:06

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: "(Emlak Bankası) 2019 yılında, 7 coğrafi bölgemizde 15 şube açma hedefimiz vardı, 2 şubemizi açtık. 13 şubemizi de yıl sonuna kadar açacağız"

Kaynak: AA