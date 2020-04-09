Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, Elazığ ve Malatya'da devam eden projeleri inceledi Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, Elazığ ve Malatya'da devam eden projeleri inceledi Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Elazığ ve Malatya'da devam eden konut çalışmalarını video konferans yöntemiyle denetledi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, Elazığ ve Malatya'da devam eden projeleri inceledi

ANKARA - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Elazığ ve Malatya'da devam eden konut çalışmalarını video konferans yöntemiyle denetledi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Koronavirüse karşı tedbirlerimizi milletimizin desteğiyle en üst düzeyde alırken şehirlerimizdeki projelerimizi de yakından takip ediyoruz. Elazığ ve Malatya'daki çalışmalarımızı videokonferans ile inceledik. İnşallah vatandaşlarımızı yıl sonuna kadar evlerine kavuşturacağız" ifadelerini kullandı.

Video konferans yöntemiyle vatandaşlara seslenen Kurum, "Elazığ ve Malatya'da depremzede vatandaşlarımıza ve kardeşlerimize verdiğimiz sözleri tutmak için projelerimizi sürdürüyoruz. İnşallah bir yıl içerisinde de konutlarımızı bitiriyor olacağız. Şuan itibariyle Elazığ'da bin 600 konut fili olarak sahada inşaları devam etmektedir. Elazığ ve Malatya'da bin 700'lik konut projemiz sahada devam ediyor. Söz verdiğimiz gibi Elazığlı ve Malatyalı kardeşlerimizin yaralarını bir an önce saracağız" dedi.

Kaynak: İHA