Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, Dereli'de incelemelerde bulundu Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Giresun'un Dereli ilçesinde incelemelerde bulundu.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Giresun'un Dereli ilçesinde incelemelerde bulundu.

Bakan Kurum, 22 Ağustos'taki sel felaketinde büyük hasarın meydana geldiği Dereli ilçesindeki incelemelerini sürdürdü.

Dereli Kaymakamlığını ziyaret eden Kurum, çalışmalar konusunda yetkililerden bilgi aldı. Bakan Kurum, daha sonra ilçe merkezindeki yenileme çalışmaları süren dükkanlarda incelemelerde bulundu, iş yerlerini faaliyete geçiren esnafla sohbet etti.

Kurum, ilçede yıkım kararı alınan binalarda iş yeri bulunan esnafın geçici olarak taşınacağı 120 dükkanın inşa edildiği bölgede de inceleme yaptı.

Kaynak: AA