Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, depremzedelerle bir araya geldi

02.02.2020 14:40 | Son Güncelleme: 02.02.2020 14:40

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Elazığ'da depremzedelerle buluştu.

Bakan Kurum, Elazığ'daki temasları kapsamında depremden etkilenen Yıldızbağları Mahallesi'ni ziyaret etti.

Burada hasar gören evlerde incelemelerde bulunan Kurum, vatandaşların taleplerini dinledi.

Kurum, mahalledeki depremzedelerden 17 yaşındaki down sendromlu Özgür Yaşar Aslan ile sohbet etti.

Polisleri sevdiğini belirten Aslan'a, polis şapkası hediye eden Kurum, Aslan ile öz çekim yaptı.

Kurum, Elazığ Cem Vakfı'nı da ziyaret ederek, burada toplanan vatandaşlara kentte yürütülen çalışmalara ilişkin bilgi verdi.

Daha sonra Çatalçeşme Mahallesi'ne geçen Kurum, iş yerleri hasar gören esnafla bir araya geldi. Kurum, sorunlarını dinlediği esnafın ikram ettiği çayı içti.

Bakan Kurum, depremde tahribatın en ağır olduğu Mustafa Paşa ve Sürsürü mahallelerini de ziyaret etti. Bölgede yürütülen yıkım çalışmalarını takip eden Kurum, ilgililerden bilgi aldı.

Mahalle sakinlerini de dinleyen Kurum, geçmiş olsun dileklerini iletti.

Kurum, temaslarına ilişkin yaptığı açıklamada, deprem gününden itibaren yoğun bir çalışma yaptıklarını söyledi.

Bölgede çalışma yürüten herkese teşekkür eden Kurum, "Her bir depremzedenin derdiyle dertleniyoruz. Devletimiz yaraların kısa sürede sarılması için tüm kurum ve kuruluşlarıyla yoğun bir şekilde çalışıyor. Hasar tespitleri ve ihtiyaç duyulan yardımları titizlikle yürütüyoruz. Elazığlılara da gösterdikleri sabır ve anlayış için teşekkür ediyoruz. İnşallah en kısa sürede bu depremin etkilerini en aza indireceğiz." diye konuştu.

Kaynak: AA