Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum'dan Vali Şıldak'a ziyaret
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Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum'dan Vali Şıldak'a ziyaret

09.12.2020 21:51 | Son Güncelleme: 09.12.2020 21:54
Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum'dan Vali Şıldak'a ziyaret

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Balıkesir Valisi Hasan Şıldak'ı ziyaret etti.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Balıkesir Valisi Hasan Şıldak'ı ziyaret etti.

Vali Şıldak ve beraberindekiler, Bakan Kurum'u Valilik Binası girişinde karşılayarak çiçek takdim etti.

Valilik şeref defterini imzalayan Kurum'a Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, AK Parti Balıkesir Milletvekili Adil Çelik ve AK Parti İl Başkanı Ekrem Başaran eşlik etti.

Basına kapalı gerçekleşen ziyarette Kurum, Vali Şıldak ile makamında bir süre görüştü.

Ziyaretin ardından Kurum, uçakla Ankara'ya gitti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Miraç Kaya

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