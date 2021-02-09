Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum'dan TRT'nin "Sıfır Atık" programına yönelik eleştirilere tepki Açıklaması
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Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum'dan TRT'nin "Sıfır Atık" programına yönelik eleştirilere tepki Açıklaması

09.02.2021 17:37 | Son Güncelleme: 09.02.2021 17:40
Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum'dan TRT'nin

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, TRT Belgesel kanalında yayınlanan "Sıfır Atık" programına yönelik eleştirilere ilişkin, "Bu güzel projeden yanlış anlam çıkarmak ancak vicdanların körelmesiyle mümkündür.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, TRT Belgesel kanalında yayınlanan "Sıfır Atık" programına yönelik eleştirilere ilişkin, "Bu güzel projeden yanlış anlam çıkarmak ancak vicdanların körelmesiyle mümkündür." ifadesini kullandı.

Kurum, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Sıfır Atık" projesinin doğayı koruma, çocuklara güzel bir dünya bırakma ve israfı önlemenin hedeflendiği çevre dostu bir iyilik hareketi olduğunu belirtti.

"Bunca iyiliğin bir arada toplandığı bu güzel projeden yanlış anlam çıkarmak ancak vicdanların körelmesiyle mümkündür." ifadesini kullanan Kurum, şunları kaydetti:

"Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi'nin himayelerinde hayata geçirdiğimiz Sıfır Atık ve üreteceğimiz daha pek çok projeyle çevremize, doğamıza, geleceğimize, gıdamıza sahip çıkacak; çocuklarımıza daha temiz ve güzel bir dünya bırakacağız."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sefa Şahin

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