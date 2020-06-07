Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum'dan kentsel dönüşüm açıklaması Açıklaması
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Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum'dan kentsel dönüşüm açıklaması Açıklaması

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, hedeflerinin 5 yıl içinde acil öncelikli dedikleri 1,5 milyon konutun dönüşümünü sağlamak olduğunu belirterek, "Her yıl 300 bin konutun dönüşümünü yaparak, 5 yıl içinde acil dediğimiz bu yapı stoğunu bir an önce yenilemek istiyoruz.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum'dan kentsel dönüşüm açıklaması Açıklaması
07.06.2020 16:19 | Son Güncelleme: 07.06.2020 16:38

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, hedeflerinin 5 yıl içinde acil öncelikli dedikleri 1,5 milyon konutun dönüşümünü sağlamak olduğunu belirterek, "Her yıl 300 bin konutun dönüşümünü yaparak, 5 yıl içinde acil dediğimiz bu yapı stoğunu bir an önce yenilemek istiyoruz." dedi.

Bakan Kurum, Gaziosmanpaşa'da gazetecilere yaptığı açıklamada, Türkiye'nin her yerinde "kentsel dönüşüm" sloganıyla yola çıktıklarını ve İstanbul'un her ilçesinde, Türkiye'nin her şehrinde kentsel dönüşüm projelerini yürüttüklerini söyledi.

Hedeflerinin 5 yıl içinde acil öncelikli dedikleri 1,5 milyon konutun dönüşümünü sağlamak olduğunu aktaran Bakan Kurum, "Her yıl 300 bin konutun dönüşümünü yaparak, 5 yıl içinde acil dediğimiz bu yapı stoğunu bir an önce yenilemek istiyoruz. Bu çerçevede İstanbulumuzun hemen hemen her ilçesinde projelerimiz, yatırımlarımız var. Kentsel dönüşüm noktasında vatandaşlarımızla görüşmelerimiz var. Belediyelerimizle birlikte bu süreci yürütüyoruz ve amacımız en kısa zamanda bu yapı stoğunu sağlam güvenli hale getirmektir." diye konuştu.

Dün, Kartal'da olduğunu hatırlatan Bakan Kurum, "Kartal'da Yeşilyurt Apartmanı'nın yıkılması neticesinde vatandaşlarımıza söz verdiğimiz gibi yıl sonu gelmeden sağlam, güvenli konutların teslimini gerçekleştirdik. Az önce Esenler Belediyemizle birlikte de 65 konutluk Türkiye'nin en büyük kentsel dönüşüm projelerinden bir tanesini yerinde inceledik. Orada da projelerimiz, süreci öngördüğümüz şekilde gidiyor." ifadelerini kullandı.

Bakan Kurum, Gaziosmanpaşa Sarıgöl Mahallesi'nde de yarım kalan inşaatlarla ilgili vatandaşlara söz verdiklerini anlatarak, o sözü tutmak üzere proje çalışmasını başlattıklarını söyledi.

Şu an devam eden 2 bin 800 bağımsız bölümden oluşan projelerinin olduğunu anlatan Kurum, bittiği zaman bunun 4 bin 800 bağımsız proje olacağını söyledi.

Kurum, en az katla sosyal donatıları, yeşil alanları ile örnek bir kentsel dönüşüm uygulamasını Gaziosmanpaşa'da yapacaklarını ifade etti.

"Hedefimiz, hiçbir vatandaşımızın riskli binalarda oturmaması"

İnşaatları yerinde incelediklerini dile getiren Kurum, şöyle konuştu:

"O noktada hem kalite anlamında hem de buradaki donatı ve eksikleri görmek için bugün buraya geldik. Belediye Başkanımızla ekibimizle birlikte incelemelerimizi yapıyoruz. İnşallah söz verdiğimiz şekilde vatandaşa en yakın zamanda teslimlerini gerçekleştireceğiz. Amacımız, hedefimiz, hiçbir vatandaşımızın riskli binalarda oturmaması. Bu noktada hakikaten 'deprem değil riskli bina öldürür' diyoruz. Bu gerçekle deprem gerçeğiyle de yaşamayı öğrenmek zorundayız. O yüzden tüm vatandaşlarımızdan ricamız, talebimiz, riskli gördüğünü düşündüğü, hissettiği binalarıyla ilgili başvurusunu yapsınlar. İl müdürlüklerimize gidebilirler ve hızlı bir şekilde tespitlerini yapmak ve dönüşüm projelerini vatandaşımıza birlikte hızlı, yerinde, gönüllülük prensipleriyle yapmaya hazırız. Bu çerçevede belediyelerimizle bütün projeleri yürüteceğiz ve 2023'e geldiğimizde inşallah İstanbulumuzda o riskli bina stoğunu azaltmış ve hemen hemen her ilçesinde bir örnek dönüşüm projesi uygulamış olmak istiyoruz. Bu çerçevede, bu anlayışla projelerimizi yürütüyoruz."

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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