Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum'dan Karadeniz'deki üç ile ziyaret Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, devam eden çalışmaları yerinde incelemek ve projeleri açıklamak üzere Trabzon, Rize ve Gümüşhane'de çeşitli programlar gerçekleştirecek.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, devam eden çalışmaları yerinde incelemek ve projeleri açıklamak üzere Trabzon, Rize ve Gümüşhane'de çeşitli programlar gerçekleştirecek.

Kurum, yarın Trabzon'a gelerek devam eden kentsel dönüşüm çalışmaları ile millet bahçesi alanı ve devam eden diğer yatırım ve projeleri inceleyecek.

Bakan Kurum, 4 millet bahçesi yapılan Trabzon'da ilk olarak, TOKİ Başkanlığı tarafından eski Avni Aker Stadyumu'nun yerinde inşası süren Millet Bahçesinde incelemelerde bulunacak.

Yürüyüş ve bisiklet yolları, millet kıraathanesi, yerel ürünlerin işleneceği el işi atölyelerinin yanı sıra Trabzonspor'un hatırasının da yaşatılacağı tribünün bir bölümünün yer alacağı Millet Bahçesi, 54 bin metrekare büyüklüğünde olacak.

Kurum, Trabzon Valiliğini ziyaret edecek, Meydan'da yapımı süren sokak sağlıklaştırması çalışmalarını inceleyecek, ardından da Fatih Parkı'nın açılışını gerçekleştirecek.

AK Parti Trabzon İl Teşkilatı ile bir araya gelecek Kurum, 278 konuttan oluşan Araklı TOKİ konutlarında incelemelerde bulunacak. Kurum'un Trabzon programı, Barma Yaylası'nı ziyaretle son bulacak.

Bakan Kurum, 13 Haziran Cumartesi günü gerçekleştireceği Rize'deki programına ise TOKİ ve İLBANK aracılığı ile devam eden projeleri inceleyerek başlayacak.

Ayder Yaylası'na çıkacak Kurum, kaçak yapıların yıkımı, kaldırılan salıncaklar ve diğer temizlik faaliyetleri ile ilgili yetkililerden brifing alacak, Ayder Projesi'ni de yerinde inceleyecek.

Güneysu Külliyesi proje alanını da ziyaret edecek Kurum, içinde anaokulu, ilkokul, konferans salonu ve caminin bulunduğu projenin son durumunu inceleyecek.

Kurum, Rize Valiliğini ziyaretinin ardından Millet Bahçesi alanı ve devam eden kentsel dönüşüm proje alanlarını inceleyecek. AK Parti Rize İl Başkanlığını ziyaretinin ardından Bakan Kurum'un Rize programı sona erecek.

Bakan Kurum, 14 Haziran Pazar günü ise Gümüşhane'de bulunacak.

Gümüşhane'de katı atık ve su arıtma tesisi ile Millet Bahçesi alanında incelemelerde bulunacak Kurum, Gümüşhane Valiliği ve AK Parti Gümüşhane İl Başkanlığını da ziyaret ederek üç günlük Karadeniz programını sonlandıracak.

Kaynak: AA