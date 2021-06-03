Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum'dan Dünya Bisiklet Günü paylaşımı
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Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum'dan Dünya Bisiklet Günü paylaşımı

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum'dan Dünya Bisiklet Günü paylaşımı
Anadolu Ajansı / Zehra Aydın Turapoğlu - Haberler | Güncel

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Türkiye'yi bisiklet yollarıyla donattıklarını belirterek, "Temiz bir çevreye, sağlıklı bir yaşama pedal çeviriyoruz.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Türkiye'yi bisiklet yollarıyla donattıklarını belirterek, "Temiz bir çevreye, sağlıklı bir yaşama pedal çeviriyoruz." ifadesini kullandı.

Bakan Kurum, sosyal medya hesabından, 3 Haziran Dünya Bisiklet Günü'ne ilişkin paylaşımda bulundu.

"Temiz bir çevreye, sağlıklı bir yaşama pedal çeviriyoruz. Ülkemizi bisiklet yollarıyla donatıyoruz. 3 Haziran Dünya Bisiklet Günü kutlu olsun." ifadelerini kullanan Kurum, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın hazırladığı, bisiklet yollarının yapımına ilişkin bilgilerin yer aldığı videoyu da paylaştı.

Videoda, "Bakanlık olarak bugüne kadar 480 kilometre bisiklet yolunun yapımını tamamladık. 450 kilometre bisiklet yolu yapım çalışmalarımız ise hızla devam ediyor. Hedefimiz 3 bin kilometre bisiklet yolu. Türkiye'nin şehirleri, temiz çevresi, mis gibi havasıyla bir başka güzel oluyor." bilgileri yer aldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zehra Aydın Turapoğlu

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