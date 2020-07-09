Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum'dan Dipsiz Göl paylaşımı
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Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum'dan Dipsiz Göl paylaşımı

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum'dan Dipsiz Göl paylaşımı Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Gümüşhane'deki Dipsiz Göl'ün yürütülen rehabilitasyon çalışmaları sonucunda tekrar hayat bulduğunu duyurdu.

09.07.2020 22:01 | Son Güncelleme: 09.07.2020 22:26

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum'dan Dipsiz Göl paylaşımı

ANKARA - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Gümüşhane'deki Dipsiz Göl'ün yürütülen rehabilitasyon çalışmaları sonucunda tekrar hayat bulduğunu duyurdu.

Bakan Kurum, Twitter hesabından, Dipsiz Göl'e ilişkin bugün çekilen bir videoyu paylaştı. Kurum paylaştığı videoda, "Bilim insanlarımız ve uzman ekiplerimizle gölde yaptığımız rehabilitasyon çalışmaları sonucunda Dipsiz Göl tekrar yeşilin içinde hayat buldu. Dipsiz Göl ve cennet vatanımızın tüm tabiat varlıkları korumamız altında" ifadelerine yer verdi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum'dan Dipsiz Göl paylaşımı

Kaynak: İHA

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