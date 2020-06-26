Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum'dan depremler ve sele ilişkin açıklama Açıklaması
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Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum'dan depremler ve sele ilişkin açıklama Açıklaması

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Manisa'da meydana gelen 5,5 büyüklüğündeki depreme ilişkin "Hamdolsun can kaybımız söz konusu değil, yaralımız yok. Bakanlığımızın ilgili ekipleri hemen olay yerine intikali gerçekleştiriyorlar ve hasar tespit çalışmalarına başlıyorlar.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum'dan depremler ve sele ilişkin açıklama Açıklaması
26.06.2020 14:13 | Son Güncelleme: 26.06.2020 14:32

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Manisa'da meydana gelen 5,5 büyüklüğündeki depreme ilişkin "Hamdolsun can kaybımız söz konusu değil, yaralımız yok. Bakanlığımızın ilgili ekipleri hemen olay yerine intikali gerçekleştiriyorlar ve hasar tespit çalışmalarına başlıyorlar." dedi.

Kocaeli Kongre Merkezi'nde, Vali Seddar Yavuz, Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın ve ilçe belediye başkanları ile bir araya gelen Kurum, daha sonra Kömürcüler Organize Sanayi Bölgesi yöneticileriyle görüştü.

Kurum, toplantının ardından burada yaptığı konuşmada, Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde 5,5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini söyledi.

"Hamdolsun can kaybımız söz konusu değil, yaralımız yok. Bakanlığımızın ilgili ekipleri hemen olay yerine intikali gerçekleştiriyorlar ve hasar tespit çalışmalarına başlıyorlar." diyen Kurum, aynı şekilde dün Van'da 5,4 şiddetindeki depremden dolayı ekiplerin hasar tespit çalışmalarını 15 mahallede yaptığını kaydetti.

Bakan Kurum, Bursa, İstanbul, Van, Manisa ve Bingöl'de ekiplerin sahada olduğunu dile getirerek, "Vatandaşlarımızın yarasını en kısa sürede sarmak suretiyle çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu noktada hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'ta rahmet, yakınlarına baş sağlığı diliyoruz. En kısa zamanda da yaralarını saracağımızdan emin olmalarını ifade etmek istiyorum." açıklamasında bulundu.

Türkiye'nin deprem bölgesi olduğunu, bugün bulundukları Kocaeli'nin geçmişte önemli acılar yaşadığını aktaran Kurum, depreme hazır şehir çalışmalarını o günden beri sürdürmeye gayret gösterdiklerini bildirdi.

Kurum, Kocaeli'nin bu anlamda önemli bir dönüşüm gerçekleştirdiğini belirterek, hem Gölcük hem diğer ilçelerde bu dönüşümleri kararlı şekilde yaptıklarını söyledi.

İklim değişikliğinin etkileri

Türkiye'nin iklim değişikliğinin etkilerini net şekilde hissettiğini ifade eden Kurum, şöyle konuştu:

"Derelerin taşması, heyelanlar, seller ve aşırı yağışlar sebebiyle de vatandaşlarımız bu noktada hayatlarını verecek kadar etkilenmektedir. Bize düşen bu çerçevede topyekun hareket etmek durumundayız. Bir ilçenin, bir ilin tek başına yapabileceği bir çalışma değildir. Vatandaşımızla bugüne kadar hep birlikte hareket ettik. En son virüs sürecinde dünyaya örnek olacak bir tavır sergiledik. Deprem ve iklim değişikliği konusunda da aynı davranışı vatandaşımızdan ve belediyelerimizden bekliyoruz. Bu noktada Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları çerçevesinde yapılması gereken destek ne ise bu destekleri inanın tüm ekibimizle gece gündüz vermeye gayret gösteriyoruz. Tekrar yaralanan arkadaşlarımıza acil şifalar, hayatını kaybeden vatandaşlarımıza da Allah'tan rahmet diliyorum. Bursa'da hasar tespit çalışmalarımız tamamlandı. Kestel, Orhangazi, İznik ve İnegöl'de 10 ağır hasarlı, 35 az hasarlı, diğer incelenen 192 yapı ve 10 fabrikamızın da hasarsız olduğu tespit edildi. Bursa'da olayın olduğu andan itibaren ekiplerimiz çalışmalarını süratli bir şekilde tamamladılar. Şu anda Van'da ve Manisa'da ekiplerimiz çalışmalarını en hızlı şekilde yapacaklar."

"Bakan Yardımcımız, İçişleri Bakan Yardımcımızla iki gündür sahadalar"

Kurum, sözlerine şöyle devam etti:

"Diğer taraftan İstanbul'da yaşanan selde hemen olay esnasında, olur olmaz, İl Müdürlüğümüz ekipleri olay yerine intikal ettiler. Bakan Yardımcımızı görevlendirdik. Bakan Yardımcımız, İçişleri Bakan Yardımcımızla birlikte iki gündür sahadalar. Burada da gerekli tahkikat hem hukuki yönde hem teknik yönde yapılmaktadır. Bu çerçevede de İmar Kanunu'nda iskan edilebilecek binaları net bir şekilde tariflemiş durumdayız. Kret kotunu 1,5 metre aşmak kaydıyla iskan edilebileceği, yine bodrum katlarda daha önce yaşanan bir sel vardı Samsun'da hepiniz hatırlarsınız. Bu selden sonra da imar yönetmeliğinde gerekli değişiklik yapıldı ve o çerçevede temel kotunu ancak 50 santimetre seviyesinde gömebiliyoruz, diğer tarafını eğer iskan edeceksek herhangi bir taşkın riski yoksa da bu çerçevede geri kalan kısmını açmak durumundayız."

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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