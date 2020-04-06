Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum'dan bilinçli su kullanımı uyarısı
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Murat Kurum, Twitter, Politika

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum'dan bilinçli su kullanımı uyarısı

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Korona virüsle mücadele ettiğimiz bu günlerde hijyen kurallarına uyarken suyumuzu bilinçli ve tasarruflu bir şekilde kullanalım" dedi.

06.04.2020 23:31 | Son Güncelleme: 06.04.2020 23:31
Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum'dan bilinçli su kullanımı uyarısı

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Korona virüsle mücadele ettiğimiz bu günlerde hijyen kurallarına uyarken suyumuzu bilinçli ve tasarruflu bir şekilde kullanalım" dedi.

Bakan Kurum, Twitter hesabından bilinçli su kullanımına ilişkin yaptığı paylaşımda, "Yaşamımızın vazgeçilmezi, hayat kaynağımız su; unutmayalım ki sınırlı bir doğal kaynak. Korona virüsle mücadele ettiğimiz bu günlerde hijyen kurallarına uyarken suyumuzu bilinçli ve tasarruflu bir şekilde kullanalım" dedi.

Kurum'un paylaşımının ekinde yer alan su kullanımına ilişkin videoda da şu uyarılara yer verildi:

"Evde geçen bugünlerde hijyen kurallarına uyarken su israfından kaçınalım. Küresel ısınmanın da etkileriyle su kaynaklarımızın azaldığını unutmadan suyumuzu tasarruflu kullanalım. Bugünler biter ama su biterse hayat da biter. Dışarı çıktığımızda yemyeşil bir çevre karşılasın bizi. Dereler gürül gürül aksın, topraktan bereket taşsın. Yeşil susuz olmaz, su olmazsa yarın olmaz." - ANKARA

Kaynak: İHA

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