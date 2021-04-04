Bakan Kurum: "Gece yarıları bildiri yayınlamak kimsenin haddi değildir"
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Bakan Kurum: "Gece yarıları bildiri yayınlamak kimsenin haddi değildir"

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Bakan Kurum: 'Gece yarıları bildiri yayınlamak kimsenin haddi değildir'

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Milletimizin iradesini yok sayarak gece yarıları bildiri yayınlamak kimsenin haddi değildir" dedi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Milletimizin iradesini yok sayarak gece yarıları bildiri yayınlamak kimsenin haddi değildir" dedi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, emekli 103 amiralin yayımladığı bildiriye ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Bakan Kurum, yaptığı paylaşımda, "Öğrenemediniz ama Türkiye eski Türkiye değil artık. Milletimizin iradesini yok sayarak gece yarıları bildiri yayımlamak kimsenin haddi değildir. Zihinlerinde darbenin izlerini taşıyan vesayetçi odaklarla mücadele sonuna kadar sürecektir. Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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