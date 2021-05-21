Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, Bursa'da Vakıfköy Kent Parkı açılış töreninde konuştu (2)

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Sıfır Atık Projesi'yle sadece 3 yılda 315 milyon kilovatsaat enerji, 345 milyon metreküp su ve 50 milyon varil petrolden tasarruf ettik. 17 milyon ton kullanılabilir atığı geri dönüştürdük.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Sıfır Atık Projesi'yle sadece 3 yılda 315 milyon kilovatsaat enerji, 345 milyon metreküp su ve 50 milyon varil petrolden tasarruf ettik. 17 milyon ton kullanılabilir atığı geri dönüştürdük. Binlerce kişiye istihdam oluşturduk, ekonomimize 17 milyar lira katkı sağladık. Bu çalışmalarımızla tam 209 milyon ağacın kesilmesini engellemiş olduk." dedi.

Bakan Kurum, Yıldırım ilçesindeki Vakıfköy Kent Parkı'nın açılış töreninde yaptığı konuşmada, Mescid-i Aksa'da yaşanan zulmü şiddetle kınadığını, zalimleri lanetlediğini belirtti. Kudüs'te tüm insanlığın gözü önünde silahsız ve savunmasız insanların, çocukların, bebeklerin ve kadınların canice şehit edildiğini aktaran Kurum, "Türkiye olarak, insanlık değerlerine karşı yapılan bu ihanete, bu zalimliğe, bu zorbalığa ve terör devleti İsrail'e sessiz kalmadık, kalmayacağız. Osmanlı mirası yetim coğrafyalarımızı, gönül coğrafyalarımızı, Kudüs'ü asla yalnız bırakmayacağız. Bu zulmün hesabı, yarına kalsa da zalimlerin yanlarına asla kalmayacaktır. Türkiye'nin Aksa nöbeti, sonsuza dek devam edecektir." diye konuştu.

AK Parti iktidarlarının çevrecilik ve doğa hassasiyetine değinen Kurum, şunları kaydetti:

"Kendilerince bize bugün çeşitli vesilelerle çevrecilik ve doğa hassasiyeti dersi verenlere şunları söylemek istiyorum, AK Parti iktidarları öncesinde, yani 2000 yılında Türkiye'de millet bahçesi yoktu. Bugün, 57 tanesini hizmete açtık, kalan 264 tanesi için de bakanlığımız, belediyelerimiz harıl harıl çalışıyor. Bugün İstanbul'da yaklaşık 6, Ankara'da ise toplam 4 milyon metrekare büyüklüğünde millet bahçesi yapıyoruz. Yine 2000 yılında Türkiye'de, şehirlerimizin atık suyu dahi arıtılamıyordu. Denizlerimiz, derelerimiz, pislikten, kokudan geçilmiyordu. Biz, 2000 yılında 145 olan atık su arıtma tesisi sayısını 8 kat artırarak bin 170'e çıkardık. Yüzde 35 olan atık su arıtma hizmeti verilen belediye nüfusunu ise bugün hamdolsun yüzde 90'lara çıkardık."

Kurum, 2000 yılında Türkiye'de düzenli çöp depolamasının olmadığına dikkati çekerek "Vahşi depolama ve çöp dağları vardı. Bugün bu ülkede bırakın düzenli depolamayı, artık sıfır atığı konuşuyoruz. Sıfır Atık Projesi ile 90 bin kurum/kuruluş binamızda uygulamaya geçtik. Sıfır Atık Projesi'yle sadece 3 yılda 315 milyon kilovatsaat enerji, 345 milyon metreküp su ve 50 milyon varil petrolden tasarruf ettik. 17 milyon ton kullanılabilir atığı geri dönüştürdük. Binlerce kişiye istihdam oluşturduk, ekonomimize 17 milyar lira katkı sağladık. Bu çalışmalarımızla tam 209 milyon ağacın kesilmesini engellemiş olduk." değerlendirmesinde bulundu.

"Ülkemize giren ithal atıkların kotasını yüzde 50'ye düşürdük"

Geçmişte bakımsızlıktan harap olmuş doğal alanları koruduklarını, korunan doğal alanların büyüklüğünü yüzde 5'ten 11'e çıkardıkları bilgisini veren Kurum, son 20 yılda İstanbul'un yaklaşık 8 katı büyüklüğünde alanı korumaya aldıklarını aktardı. Kurum, AK Parti'den önce iklim değişikliğiyle mücadelenin gündemde bile olmadığını vurgulayarak şöyle konuştu:

"Bizden önce iklim değişikliğiyle mücadele gündemlerinde bile yoktu. Yılda birkaç konferans, birkaç seminer, birkaç eylem yaparak vicdanlarını rahatlatıyorlardı. Bugün 7 bölge 81 ilimizde iklim değişikliyle mücadele eylemlerimiz titizlikle uygulanıyor. Yine bunların döneminde altyapı, kanalizasyon ve içme suyu namına hiçbir şey yoktu. İller Bankası ile 2000 yılından bugüne, son 20 yılda tam 84 milyar lira değerinde 100 bin projeyi başlattık ve alnımızın akıyla tamamladık. Milletimizin daha temiz şehirlerde hayat sürmeleri ve çevremizin her türlü zararlı maddeden arındırılması en büyük hedefimiz. Bu anlamda atık yönetiminde adeta devrim niteliğinde adımlar attık, yeni çözümler getirdik. Ülkemize giren ithal atıkların kotasını yüzde 50'ye düşürdük. Burada, geri dönüşüm tesislerimizin nitelikli ham madde ihtiyacını iç piyasadan karşılamasının önünü açtık. Bu sayede, ekonomimize milyarlarca lira katkı sağlamış olacağız. Tabi bununla da kalmadık. 2021 yılının hemen başında karışık plastik atık ithalatını tamamen yasakladık. Ticaret Bakanlığı ile plastik atık ithalatında en büyük paya sahip olan etilen polimer grubundaki plastik ambalaj atıklarının ithalatını da tamamen durdurduk. Türkiye, hiçbir zaman çöp ithalatı yapmamıştır. Milletimizin sağlığını tehdit eden hiçbir maddenin, bu ülkeye girmesine asla müsaade etmedik, etmeyeceğiz. Bu noktada son derece titiz ve kararlıyız. Bu güzelim topraklarımızı, havamızı, suyumuzu koruduk, koruyacağız. Bu yoldan asla taviz vermedik, vermeyeceğiz. Çocuklarımızdan emanet aldığımız bu ülkeyi, yine onlara yemyeşil bir şekilde devredeceğiz."

"Parkın adını Vakıfköy Bera Kent Parkı yapalım"

Bursa'nın şehircilik kimliğinin ayrılmaz bir parçası olan yeşili daha da artıracak projelerin hayata geçirildiğini belirten Kurum, 253 bin metrekare alanda, 53 milyon lira yatırımla yapılan Vakıfköy Kent Parkı ve Spor Tesisleri'nde boks ve güreş salonları, sporcu misafirhanesi, iki futbol sahası ile seyirci tribünü olduğunu anlattı.

Kurum, çocukların aileleriyle eğlenebilecekleri lunapark, kafeteryalar ile 11 bin metrekarelik gölet, tematik parklar ve 300 araçlık otoparkın da yer aldığını dile getirerek "Bu parkın bir kısmı buradan geçen derenin ıslah edilmesi sonucu elde edilen arazi üzerine yapıldı. Bu anlamda bölgede oluşması muhtemel çevre kirliliğinin, çarpık kentleşmenin ve kamu kaynaklarının israfının da önüne geçmiş olduk." ifadesini kullandı.

Bir teklifte bulunmak istediğini dile getiren Kurum, "Biliyorsunuz Filistin'de 10 yaşındaki Bera isimli yavrumuz kendisine uzatılan mikrofonlara 'Neden Çocukları öldürüyorsunuz' haykırışıyla hem Filistin'in sesi oldu hem de yaşanan zulmü tüm dünyaya haykırdı. Gelin bu haykırışı unutturmamak adına açılışını yaptığımız bu parkın adını Vakıfköy Bera Kent Parkı yapalım. Öyleyse, Vakıfköy Bera Kent Parkı'mız hayırlı uğurlu olsun diyorum." dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Efkan Ala da tesislerin hayırlı, uğurlu olmasını temenni ederek "Sadece Türkiye'de değil, Balkanlarda da Kafkaslarda da 'şehir' deyince, Türkiye'den akla ilk gelen üç ilden biridir Bursa. Biraz kendimize fazla pay çıkarmış olmazsak İstanbul'dan sonra neresidir desek şehir olarak bu coğrafyada, Bursa akla gelir. Bursa'da çevre, şehircilik bakımından ne yapsak azdır, layıktır. Bunun çabası içindeyiz." diye konuştu.

Açılış törenine Vali Yakup Canbolat, Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı ve AK Parti Bursa milletvekilleri, İller Bankası (İLBANK) Genel Müdürü Yusuf Büyük, ilçe belediye başkanları ile vatandaşlar katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Volkan Bayraktar